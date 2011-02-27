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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лют, 2023 16:41
deneg net написав: Yuri_61 написав:
3-х місячний валютний депозит в приваті зараз відкрити можна?
Можна,курс 37,4532
Я так розумію, що не більше 100 тис грн на одного клієнта банку дозволяється відкрити валютне депо.
Синіми доларами потім вклад видають?
А то мені за круглим столиком у приваті втирали, що можна тільки на 6 місяців відкрити депо, тільки особисто прийти у відділення. Потім через 6 місяців вертають вклад таким чином: гривнями повертають сумму в еквіваленті 500 доларів, решту доларами. Ось так пояснили. За тримісячний валютне депо промовчали.
Що за байда це така?
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Додано: Суб 11 лют, 2023 16:56
Игорь Алексеевич написав:
Народ пока надумает в какой банк вложить свои монеты, то закончится и Акция)
Уже пошли на третий круг, а кто то только думает и задаёт вопросы на которые давно уже ответили...Типа подскажите надёжный банк....
Любой банк надёжный, НО на СЕГОДНЯ, а на завтра даже Ощад и Приват могут отказать выдавать...
Ничего нет в мире надёжного. Максимум могут дать ГАРАНТИЮ на сегодня и то в данную минуту. Уже через 1мин, 01сек. может всё изменится кардинально..
ВС продовжили, оф.курс без змін, ставка рефінанса теж, тому карусель ще кружлятиме мін. до травня 23
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:02
Yuri_61 это где такой бред несут?
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:07
Yuri_61 написав:
Що за байда це така?
Ви вже вдруге пишете про цю ситауцiю i менi чомусь здається що вона стала можливо або тому що ви не уважно слухали, що вам казали, або просто не розумiли сказаного. Так буває коли глибоко не володiєш тематикою питання.
Також допускаю що можливо вам не вдалось донести до працiвника банку що ви конкретно хочете, а тому вiн вам розказував про схожий але дещо iнший банкiвський продукт.
Припущення що банкiвський працiвник намагався вас просто обманути а тому давав недостовiрну iнформацiю - я вважаю малоймовiвним. Чому? Мабуть тому що нетривалий час спостерiгаючи вашi дописи на форумi менi здалось що ви не завжди правильно сприймаєте достовiрну iнформацiю з питань якi задаєте. Ви залишаєтесь "на своїй хвилi" i не змiнюєте свою точку зору навiть якщо вам пишуть доволi аргументованi докази.
Щодо "конвертацiйних" депо в приватi (щоб уникнути непорозумiнь з вашого боку розписую - мова про можливiсть 1 фiзичнiй особi обмiняти до 100000 грн. в обному банку протягом календарного мiсяця на долари чи євро з обов'язковим розмiщенням їх в цьому банку на депо вiд 3 мiсяцiв та отриманням пiсля закiнчення депо коштiв у валютi) - то про них у цiй гiлцi написано бiльше нiж удосталь. I ознайомившись з досвiдом форумчан питань, якi ви ставите (тут чи у вiддiленнi привату), а також сумнiвiв, якi ви висловлюєте не повинно виникати в принципi.
Востаннє редагувалось Alien
в Суб 11 лют, 2023 17:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:07
Alien написав:
Загальновiдомо що бiльшiсть клiєнтiв привату - якi часто лiнуються, а тому для них нiчого кращого за приват нема - це специфiчна категорiя. Ну а якщо вони ще й хизуються своїми лiнощами, виставляючи на показ то що вони при цьому очiкують? На всенародне захоплення якi вони крутi?
Приват наразi займа 26 мiсце з 46 пропозицiй
Більшість банків за межами Києва просто не існує. Мій особистий список починається з Акорда. Приват десь поруч.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:13
Yuri_61 написав:
Я так розумію, що не більше 100 тис грн на одного клієнта банку дозволяється відкрити валютне депо.
Синіми доларами потім вклад видають?
А то мені за круглим столиком у приваті втирали, що можна тільки на 6 місяців відкрити депо, тільки особисто прийти у відділення. Потім через 6 місяців вертають вклад таким чином: гривнями повертають сумму в еквіваленті 500 доларів, решту доларами. Ось так пояснили. За тримісячний валютне депо промовчали.
Що за байда це така?
Шо за бред? Это кто такое несёт?
Открываете депозит прямо в приват24. Через три месяца доллары падают на карту, которую вы укажете. Потом приходите в отделение и снимаете с карты эти самые доллары.
Само собой при открытии депозита правильно кнопочки тыкать, чтобы депозит был на 3 месяца, чтобы списалась гривна с нужной карты, а доллары потом упали тоже на нужную карту.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:20
Yuri_61 написав: deneg net написав: Yuri_61 написав:
3-х місячний валютний депозит в приваті зараз відкрити можна?
Можна,курс 37,4532
Я так розумію, що не більше 100 тис грн на одного клієнта банку дозволяється відкрити валютне депо.
Синіми доларами потім вклад видають?
А то мені за круглим столиком у приваті втирали, що можна тільки на 6 місяців відкрити депо, тільки особисто прийти у відділення. Потім через 6 місяців вертають вклад таким чином: гривнями повертають сумму в еквіваленті 500 доларів, решту доларами. Ось так пояснили. За тримісячний валютне депо промовчали.
Що за байда це така?
нужно заплатить за "крышу"
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Додано: Суб 11 лют, 2023 17:34
Давайте обговоримо банк ВОСТОК. Які там умови для карусельщиків? Які особливості???
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ihorsic
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