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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 11 лют, 2023 19:19
Дюрі-бачі написав:ihorsic
Морозили ~100к. Я ж не тільки в клубі приймаю участь.
Але загальна сума готівки занесеної в банк була ~900k за рік, зокрема я їм здавав євро в касу, коли хороший курс був.
а що там ще цікавого?
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ScaryBee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:20
flyman написав:
ВС продовжили, оф.курс без змін, ставка рефінанса теж, тому карусель ще кружлятиме мін. до травня 23
А що в нас 23-го травня?
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:21
Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.Банк лидер в данной Акции!!!
я вас здивую, але у справжніх лідерів теж оформлення 10 хв. Деякі навіть готують договір до підпису до могу приїзду.
курс 37,44 - це 21 місце в таблиці.
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ScaryBee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:25
ScaryBee написав:
я вас здивую, але у справжніх лідерів теж оформлення 10 хв. Деякі навіть готують договір до підпису до могу приїзду.
курс 37,44 - це 21 місце в таблиці.
Я привык ездить,только когда отдают без проблем - новыми, разными купюрами и без заказов и звонков)) А когда печатают договора, то здесь их более 40))
Лидеров в студию...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 11 лют, 2023 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:28
Игорь Алексеевич написав: ScaryBee написав:
я вас здивую, але у справжніх лідерів теж оформлення 10 хв. Деякі навіть готують договір до підпису до могу приїзду.
курс 37,44 - це 21 місце в таблиці.
Я привык ездить,только когда отдают))
ну коли не віддають, ходіть пішки.
Востаннє редагувалось ScaryBee
в Суб 11 лют, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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ScaryBee
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:29
ScaryBee написав:
ну коли не віддають, ходіть пішки.
А как вы получаете обратно дол,??? Или вы меняете в онлайн по 37???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:30
Игорь Алексеевич написав: ScaryBee написав:
ну коли не віддають, ходіть пішки.
А как вы получаете обратно дол,??? Или вы меняете в онлайн по 37???
в мене грошей на 21 банк не вистачає.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 19:31
ScaryBee написав: Игорь Алексеевич написав: ScaryBee написав:
ну коли не віддають, ходіть пішки.
А как вы получаете обратно дол,??? Или вы меняете в онлайн по 37???
в мене грошей на 21 банк не вистачає.
Да в любой банк за дол. только ножками))
Тому й не вистачає))
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Игорь Алексеевич
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