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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:19

  Дюрі-бачі написав:ihorsic Морозили ~100к. Я ж не тільки в клубі приймаю участь.
Але загальна сума готівки занесеної в банк була ~900k за рік, зокрема я їм здавав євро в касу, коли хороший курс був.

а що там ще цікавого?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:20

  flyman написав:ВС продовжили, оф.курс без змін, ставка рефінанса теж, тому карусель ще кружлятиме мін. до травня 23

А що в нас 23-го травня?
Nick_D
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:21

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.
Банк лидер в данной Акции!!!

я вас здивую, але у справжніх лідерів теж оформлення 10 хв. Деякі навіть готують договір до підпису до могу приїзду.
курс 37,44 - це 21 місце в таблиці. :?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ScaryBee написав:я вас здивую, але у справжніх лідерів теж оформлення 10 хв. Деякі навіть готують договір до підпису до могу приїзду.
курс 37,44 - це 21 місце в таблиці.
Я привык ездить,только когда отдают без проблем - новыми, разными купюрами и без заказов и звонков)) А когда печатают договора, то здесь их более 40))
Лидеров в студию...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 11 лют, 2023 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:28

  Игорь Алексеевич написав:
  ScaryBee написав:я вас здивую, але у справжніх лідерів теж оформлення 10 хв. Деякі навіть готують договір до підпису до могу приїзду.
курс 37,44 - це 21 місце в таблиці.
Я привык ездить,только когда отдают))

ну коли не віддають, ходіть пішки.
Востаннє редагувалось ScaryBee в Суб 11 лют, 2023 19:30, всього редагувалось 1 раз.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ScaryBee написав:ну коли не віддають, ходіть пішки.

А как вы получаете обратно дол,??? Или вы меняете в онлайн по 37???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:30

  Игорь Алексеевич написав:
  ScaryBee написав:ну коли не віддають, ходіть пішки.

А как вы получаете обратно дол,??? Или вы меняете в онлайн по 37???

в мене грошей на 21 банк не вистачає.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 19:31

  ScaryBee написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ScaryBee написав:ну коли не віддають, ходіть пішки.

А как вы получаете обратно дол,??? Или вы меняете в онлайн по 37???

в мене грошей на 21 банк не вистачає.
Да в любой банк за дол. только ножками))
Тому й не вистачає))
Игорь Алексеевич
 
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