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1. ПУМБ іноді глючило з курсом і він скуповував валюту суттєво дорожче ринку (29.07 купували євро по 42.30, коли у обінниках курс був 41.60/42.10) 2. Валютний туризм. По темі менеджер рекомендувала: не носити готівку в ПУМБ, а завидувати готівку в інші банки і переводити.