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1. ПУМБ іноді глючило з курсом і він скуповував валюту суттєво дорожче ринку (29.07 купували євро по 42.30, коли у обінниках курс був 41.60/42.10) 2. Валютний туризм. По темі менеджер рекомендувала: не носити готівку в ПУМБ, а завидувати готівку в інші банки і переводити.
1. ПУМБ іноді глючило з курсом і він скуповував валюту суттєво дорожче ринку (29.07 купували євро по 42.30, коли у обінниках курс був 41.60/42.10) 2. Валютний туризм. По темі менеджер рекомендувала: не носити готівку в ПУМБ, а завидувати готівку в інші банки і переводити.
То як обмін кешу у касі довів Вас дл фінмону, Ви його одразу на рахунок вносили?
Игорь Алексеевич написав:Аккорд. Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно. Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают. Курс конв. - 37,44 один из лучших. Банк лидер в данной Акции!!!
Хорошая реклама! Только курс средний, а не один из лучших.
Игорь Алексеевич написав:Аккорд. Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно. Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают. Курс конв. - 37,44 один из лучших. Банк лидер в данной Акции!!!
Хорошая реклама! Только курс средний, а не один из лучших.
Здесь не только курс, но и скорость и способы вложить. И главное потом пришёл без звонка и забрал дол., синие и по номерам из пачки. Такие - синие как я раньше писал у нас менялы берут дороже, а значит и прибыль выше. Поэтому смотрим не только на курс...
1. ПУМБ іноді глючило з курсом і він скуповував валюту суттєво дорожче ринку (29.07 купували євро по 42.30, коли у обінниках курс був 41.60/42.10) 2. Валютний туризм. По темі менеджер рекомендувала: не носити готівку в ПУМБ, а завидувати готівку в інші банки і переводити.
ПУМБ сейчас - рулетка по финомину. Экстрималам сразу готовить доки надо.