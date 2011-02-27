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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 616617618619
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 20:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ScaryBee написав:а що там ще цікавого?

1. ПУМБ іноді глючило з курсом і він скуповував валюту суттєво дорожче ринку (29.07 купували євро по 42.30, коли у обінниках курс був 41.60/42.10)
2. Валютний туризм.
По темі менеджер рекомендувала: не носити готівку в ПУМБ, а завидувати готівку в інші банки і переводити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 21:06

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  Nick_D написав:А що в нас 23-го травня?

до травня місяця 2023 року

Дай угадаю. В мае 2023 у тебя заканчивается депозит и сразу наступает крах. УмнО придуманО

і не кажи, зупинка каруселі ломає модель пікнічкування на 300К грн
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/300-000-7500-fire-2022.html
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:39

  Дюрі-бачі написав:
  ScaryBee написав:а що там ще цікавого?

1. ПУМБ іноді глючило з курсом і він скуповував валюту суттєво дорожче ринку (29.07 купували євро по 42.30, коли у обінниках курс був 41.60/42.10)
2. Валютний туризм.
По темі менеджер рекомендувала: не носити готівку в ПУМБ, а завидувати готівку в інші банки і переводити.

То як обмін кешу у касі довів Вас дл фінмону, Ви його одразу на рахунок вносили?
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:40

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Nick_D написав:А що в нас 23-го травня?


Дай угадаю. В мае 2023 у тебя заканчивается депозит и сразу наступает крах. УмнО придуманО

і не кажи, зупинка каруселі ломає модель пікнічкування на 300К грн
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/300-000-7500-fire-2022.html
Требую продолжения банкета! Пикники будем устраивать и после мая.
Летом ФОПам прикрывают, могут и карусели закрыть.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:41

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.
Банк лидер в данной Акции!!!
Хорошая реклама! Только курс средний, а не один из лучших.
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 22:58

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:Аккорд.
Оформление через онлайн-5мин.,в отделении-10мин., без очередей и суеты - всё очень просто и доступно.
Получение - 5мин., новенькими, без заказов и очередей. Всегда валюта есть в отделении. Даже с улицы заходят и покупают.
Курс конв. - 37,44 один из лучших.
Банк лидер в данной Акции!!!
Хорошая реклама! Только курс средний, а не один из лучших.

Здесь не только курс, но и скорость и способы вложить. И главное потом пришёл без звонка и забрал дол., синие и по номерам из пачки. :)
Такие - синие как я раньше писал у нас менялы берут дороже, а значит и прибыль выше.
Поэтому смотрим не только на курс...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:02

  Дюрі-бачі написав:
  ScaryBee написав:а що там ще цікавого?

1. ПУМБ іноді глючило з курсом і він скуповував валюту суттєво дорожче ринку (29.07 купували євро по 42.30, коли у обінниках курс був 41.60/42.10)
2. Валютний туризм.
По темі менеджер рекомендувала: не носити готівку в ПУМБ, а завидувати готівку в інші банки і переводити.
ПУМБ сейчас - рулетка по финомину. Экстрималам сразу готовить доки надо. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Proofy написав:Летом ФОПам прикрывают, могут и карусели закрыть

Що саме прикривають?
Я щось пропустив?
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