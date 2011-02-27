Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14

deneg net написав: Игорь Алексеевич написав: Такие - синие как я раньше писал у нас менялы берут дороже, а значит и прибыль выше.

Поэтому смотрим не только на курс... Такие - синие как я раньше писал у нас менялы берут дороже, а значит и прибыль выше.Поэтому смотрим не только на курс...

Такое себе, на 5 копеек дороже можно договориться, и не более. А учитывая, что могут привезти и зелёнку, то вообще ни о чём. Сейчас на рынке наличной валюты есть монополия, поэтому привезти могут что угодно. Такое себе, на 5 копеек дороже можно договориться, и не более. А учитывая, что могут привезти и зелёнку, то вообще ни о чём. Сейчас на рынке наличной валюты есть монополия, поэтому привезти могут что угодно.

Договорится можно с улицы..., тогда проблемы. Но, есть много знакомых, которые обращаются за помощью ко мне а я к ним. Среди них есть и менялы в масштабах по лимону в мес. У них нет обм. пунктов, они работают в офисах по др. направлениям... И там курсы совершенно др., как для одних, так и для др. клиентов. Поэтому если соточку баксов менять, то в обменник, а если начинать с десяти тыс., то там всё чётко и без обмана.А тем более по конв. им носим только дол., а они грн. Поэтому здесь вообще без проблем.Хотя есть и обычные менялы в обменниках, которые принимают мелкими суммами по хорошему курсу. Все зависит, как часто вы к ним приходите.