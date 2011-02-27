Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо
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Додано: Нед 12 лют, 2023 08:32
Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо
Додано: Нед 12 лют, 2023 09:11
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Моя помилка в тому, що кеш завів одразу на картку, а далі вже розкидав по карткам інших банкв. Моно, А-банк суми ~ 100-200k кожен місяць спокійно пропускають. В ПУМБі ж після 400к за 4 місяці сумарно замоніторили.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 лют, 2023 09:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 12 лют, 2023 09:13
Додано: Нед 12 лют, 2023 09:16
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:02
В банках не дурні сидять, якщо ви для них "безробітний" і тут щомісяця починаєте заносити по 100к то звичайно виникають питання.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Поки крім ПУМБа мене не чіпали. Хоча намагаюсь щоб більше 300k в одному банку не було коштів.
Найбільш не в моніторингу не сподобалось що в ПУМБі перший раз приніс ОК7 на 300k за рік - кажуть все ок, а другий приніс ту же ОК7 і кажу що це ті ж гроші - а їм не сподобалось, довелось давати оборот по ФОПу. Боюсь черговий раз їм не сподобається ОК7+ФОПу... Найгшірше в фінмоні: ні договори депозитів, ні чеки з банкоматів про зняття готівки для них не є докумсентами.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 лют, 2023 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14
Договорится можно с улицы..., тогда проблемы. Но, есть много знакомых, которые обращаются за помощью ко мне а я к ним. Среди них есть и менялы в масштабах по лимону в мес. У них нет обм. пунктов, они работают в офисах по др. направлениям... И там курсы совершенно др., как для одних, так и для др. клиентов. Поэтому если соточку баксов менять, то в обменник, а если начинать с десяти тыс., то там всё чётко и без обмана.
А тем более по конв. им носим только дол., а они грн. Поэтому здесь вообще без проблем.
Хотя есть и обычные менялы в обменниках, которые принимают мелкими суммами по хорошему курсу. Все зависит, как часто вы к ним приходите.
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