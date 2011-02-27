Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо
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Додано: Нед 12 лют, 2023 08:32
Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо
Додано: Нед 12 лют, 2023 09:11
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Моя помилка в тому, що кеш завів одразу на картку, а далі вже розкидав по карткам інших банкв. Моно, А-банк суми ~ 100-200k кожен місяць спокійно пропускають. В ПУМБі ж після 400к за 4 місяці сумарно замоніторили.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 лют, 2023 09:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 12 лют, 2023 09:13
Додано: Нед 12 лют, 2023 09:16
Додано: Нед 12 лют, 2023 09:46
Не получится ( жена за границей. Квартира же на ней была оформлена
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:02
В банках не дурні сидять, якщо ви для них "безробітний" і тут щомісяця починаєте заносити по 100к то звичайно виникають питання.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Поки крім ПУМБа мене не чіпали. Хоча намагаюсь щоб більше 300k в одному банку не було коштів.
Найбільш не в моніторингу не сподобалось що в ПУМБі перший раз приніс ОК7 на 300k за рік - кажуть все ок, а другий приніс ту же ОК7 і кажу що це ті ж гроші - а їм не сподобалось, довелось давати оборот по ФОПу. Боюсь черговий раз їм не сподобається ОК7+ФОПу... Найгірше в фінмоні: ні договори депозитів, ні чеки з банкоматів про зняття готівки для них не є документами.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 лют, 2023 10:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14
Договорится можно с улицы..., тогда проблемы. Но, есть много знакомых.
А тем более по конв. им носим только дол., а они грн. Поэтому здесь вообще без проблем.
Хотя есть и обычные менялы в обменниках, которые принимают мелкими суммами по хорошему курсу. Все зависит, как часто вы к ним приходите.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 12 лют, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:20
Банков много сейчас в карусели. Кидайте не больше 2500у.е. в банк на одного чел. и спите спокойно. Многие мониторят когда начинает переходить черту за 200тыс. в мес.. Но лучше не рисковать.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 12 лют, 2023 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:21
Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
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