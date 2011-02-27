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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 618619620621622>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 08:32

Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  klug написав:То як обмін кешу у касі довів Вас дл фінмону, Ви його одразу на рахунок вносили?

Моя помилка в тому, що кеш завів одразу на картку, а далі вже розкидав по карткам інших банкв. Моно, А-банк суми ~ 100-200k кожен місяць спокійно пропускають. В ПУМБі ж після 400к за 4 місяці сумарно замоніторили.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 лют, 2023 09:14, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:13

  Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

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ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:16

  Успіх написав:
  Proofy написав:Летом ФОПам прикрывают, могут и карусели закрыть

Що саме прикривають?
Я щось пропустив?

2%, а можливо і не тільки.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:46

  ScaryBee написав:
  Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

подати декларацію



Не получится ( жена за границей. Квартира же на ней была оформлена
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:02

  Дюрі-бачі написав:
  klug написав:То як обмін кешу у касі довів Вас дл фінмону, Ви його одразу на рахунок вносили?

Моя помилка в тому, що кеш завів одразу на картку, а далі вже розкидав по карткам інших банкв. Моно, А-банк суми ~ 100-200k кожен місяць спокійно пропускають. В ПУМБі ж після 400к за 4 місяці сумарно замоніторили.

В банках не дурні сидять, якщо ви для них "безробітний" і тут щомісяця починаєте заносити по 100к то звичайно виникають питання.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Maxwe11 написав:В банках не дурні сидять, якщо ви для них "безробітний" і тут щомісяця починаєте заносити по 100к то звичайно виникають питання

Поки крім ПУМБа мене не чіпали. Хоча намагаюсь щоб більше 300k в одному банку не було коштів.
Найбільш не в моніторингу не сподобалось що в ПУМБі перший раз приніс ОК7 на 300k за рік - кажуть все ок, а другий приніс ту же ОК7 і кажу що це ті ж гроші - а їм не сподобалось, довелось давати оборот по ФОПу. Боюсь черговий раз їм не сподобається ОК7+ФОПу... Найгірше в фінмоні: ні договори депозитів, ні чеки з банкоматів про зняття готівки для них не є документами.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 12 лют, 2023 10:19, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14

  deneg net написав:
  Игорь Алексеевич написав:Такие - синие как я раньше писал у нас менялы берут дороже, а значит и прибыль выше.
Поэтому смотрим не только на курс...

Такое себе, на 5 копеек дороже можно договориться, и не более. А учитывая, что могут привезти и зелёнку, то вообще ни о чём. Сейчас на рынке наличной валюты есть монополия, поэтому привезти могут что угодно.

Договорится можно с улицы..., тогда проблемы. Но, есть много знакомых.
А тем более по конв. им носим только дол., а они грн. Поэтому здесь вообще без проблем.
Хотя есть и обычные менялы в обменниках, которые принимают мелкими суммами по хорошему курсу. Все зависит, как часто вы к ним приходите.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 12 лют, 2023 10:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:20

  Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

Банков много сейчас в карусели. Кидайте не больше 2500у.е. в банк на одного чел. и спите спокойно. Многие мониторят когда начинает переходить черту за 200тыс. в мес.. Но лучше не рисковать.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 12 лют, 2023 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:21

Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Алексей77
 
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