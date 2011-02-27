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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:23
А если я по 2500 раскину в 15 банков?
Вдруг фин мон?
И как потом мне забрать свои деньги?
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Kostya777
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:26
Треба попитати досвідчених клубників в ПУМБі: чи не виникає фінмон на п'ятому обороті?
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:28
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.
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GALeon
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:28
Дюрі-бачі написав:
Треба попитати досвідчених клубників в ПУМБі: чи не виникає фінмон на п'ятому обороті?
Досвідчинні туда не носять. Це з вулиці можуть забігти - жадність, та не знання, що таке фіном.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:30
Kostya777 написав:
А если я по 2500 раскину в 15 банков?
Вдруг фин мон?
И как потом мне забрать свои деньги?
Пока нет у банков общей программы, кто и куда сколько занёс. Фином. работает только внутри своего банка.
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:35
GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.
Сдать реально потом без проблем? В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся
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Алексей77
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:35
Алексей77 написав:
Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Як інформація про видачу баксів в умовному Мухосpaнську сьогодні допоможе вам визначитись з тим якими баксами вам видадуть у вашому місті через три місяці?
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:37
Алексей77 написав: GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.
Сдать реально потом без проблем? В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся
Тогда или с лупой приходите, или не берите или не участвуйте в карусели. Всё как по маслу редко бывает в любом банке и в любом регионе.
Есть ещё вариант, слетать в Америку и там их сдать))
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:37
Алексей77 написав: GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.
Сдать реально потом без проблем? В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся
сдадите назад в Приват
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:38
Алексей77 написав: GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.
Сдать реально потом без проблем?...
стан у них добрий - не мяті, без плям та інших днфектів та пошкоджень. Якщо приват їх прийняв, а він дуже прискіпливо ставиться до їх стану. здавав в гіршому стані, але прийшлось походити по відділенням
Востаннє редагувалось GALeon
в Нед 12 лют, 2023 10:42, всього редагувалось 1 раз.
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