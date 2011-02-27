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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 619620621622>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:23

А если я по 2500 раскину в 15 банков?
Вдруг фин мон?
И как потом мне забрать свои деньги?
Kostya777
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Треба попитати досвідчених клубників в ПУМБі: чи не виникає фінмон на п'ятому обороті?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:28

  Дюрі-бачі написав:Треба попитати досвідчених клубників в ПУМБі: чи не виникає фінмон на п'ятому обороті?

Досвідчинні туда не носять. Це з вулиці можуть забігти - жадність, та не знання, що таке фіном.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:30

  Kostya777 написав:А если я по 2500 раскину в 15 банков?
Вдруг фин мон?
И как потом мне забрать свои деньги?
Пока нет у банков общей программы, кто и куда сколько занёс. Фином. работает только внутри своего банка.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:35

  GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.

Сдать реально потом без проблем? В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:35

  Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку

Як інформація про видачу баксів в умовному Мухосpaнську сьогодні допоможе вам визначитись з тим якими баксами вам видадуть у вашому місті через три місяці?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:37

  Алексей77 написав:
  GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.

Сдать реально потом без проблем? В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся
Тогда или с лупой приходите, или не берите или не участвуйте в карусели. Всё как по маслу редко бывает в любом банке и в любом регионе.
Есть ещё вариант, слетать в Америку и там их сдать))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:37

  Алексей77 написав:
  GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.

Сдать реально потом без проблем? В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся

сдадите назад в Приват :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:
  GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.

Сдать реально потом без проблем?...
стан у них добрий - не мяті, без плям та інших днфектів та пошкоджень. Якщо приват їх прийняв, а він дуже прискіпливо ставиться до їх стану. здавав в гіршому стані, але прийшлось походити по відділенням
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 12 лют, 2023 10:42, всього редагувалось 1 раз.
GALeon
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