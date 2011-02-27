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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:40
Можно взять сотрудницу Ощада со своим оборудованием и прийти в кассу Привата.
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:44
Ви помиляєтесь - дурнів у банках надзвичайно багато і часто вони намагаючись показати свою корисність лише шкодять банку і клієнтам. Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць. Тому якщо банк блокує менші місячні обороти то це все "старанність" дурнів чисто дурнів з ВНУТРІШНЬОГО фінмону банку. Бо якийсь з цих дурнів прописав критерії блокування менших сум ніж передбачає фінмон ОБОВ'ЯЗКОВИЙ. На щастя таких придуркуватий банків не так багато (ПУМБ один з них). А в решті банків оборот до 400к питань зазвичай не викликає. Ну звичайно якщо у вашій анкеті ви свого часу не написали що ви бомж і єдиним майном яким ви володієте - є картонна коробка з від телевізора у якій ви спите
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:45
Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:47
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
сдадите назад в Приват[/quote]ой не факт))))
Додано: Нед 12 лют, 2023 10:56
у досвідчених є довідка,
а коли у них скінчаються незадіяні довідки,
то вони знову стають недосвідченими
Додано: Нед 12 лют, 2023 11:08
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
В ощаді несамий гуманий курс
Додано: Нед 12 лют, 2023 11:27
Финансы работают, когда всё делать быстро, но не возится с довидками. Как то уже связался с этими довидками, потратил день и главное основное время забрала банка, т.к. там её гоняли по отделам и рассматривали через лупу. А когда отдали монеты, то курс уже был не интересен.
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