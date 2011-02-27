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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 619620621622
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:40

Можно взять сотрудницу Ощада со своим оборудованием и прийти в кассу Привата. :)
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:44

  Maxwe11 написав:В банках не дурні сидять, якщо ви для них "безробітний" і тут щомісяця починаєте заносити по 100к то звичайно виникають питання.

Ви помиляєтесь - дурнів у банках надзвичайно багато і часто вони намагаючись показати свою корисність лише шкодять банку і клієнтам. Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць. Тому якщо банк блокує менші місячні обороти то це все "старанність" дурнів чисто дурнів з ВНУТРІШНЬОГО фінмону банку. Бо якийсь з цих дурнів прописав критерії блокування менших сум ніж передбачає фінмон ОБОВ'ЯЗКОВИЙ. На щастя таких придуркуватий банків не так багато (ПУМБ один з них). А в решті банків оборот до 400к питань зазвичай не викликає. Ну звичайно якщо у вашій анкеті ви свого часу не написали що ви бомж і єдиним майном яким ви володієте - є картонна коробка з від телевізора у якій ви спите
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:45

Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:
  GALeon написав:
Алексей77 написав:Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.

... В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся
крім ощаду більше не має інших банків?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

J написав:
  Алексей77 написав:
  GALeon написав:[quote="Алексей77"]Господа, какие по качеству в Привате сейчас выдают доллары с кассы? Синие? Подбираю варианты куда вложить пайку
Різні. Дали 2006р.в.

Сдать реально потом без проблем? В Ощаде не берут часто. Тетки себя боятся

сдадите назад в Приват[/quote]ой не факт))))
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Треба попитати досвідчених клубників в ПУМБі: чи не виникає фінмон на п'ятому обороті?

Досвідчинні туда не носять. Це з вулиці можуть забігти - жадність, та не знання, що таке фіном.

у досвідчених є довідка,
а коли у них скінчаються незадіяні довідки,
то вони знову стають недосвідченими
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:03

GALeon
Зависит от курса и локации
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Алексей77 написав:GALeon
Зависит от курса и локации
В ощаді несамий гуманий курс
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:27

Финансы работают, когда всё делать быстро, но не возится с довидками. Как то уже связался с этими довидками, потратил день и главное основное время забрала банка, т.к. там её гоняли по отделам и рассматривали через лупу. А когда отдали монеты, то курс уже был не интересен.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 619620621622
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