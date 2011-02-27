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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 620621622623
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
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