|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 лют, 2023 14:40
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3821
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|54693
|
|
|5
|25822
|
|
|3
|6649
|