RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 621622623624>
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3821
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 14:57

  2XL написав:
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
Иногда легче не спорить, особенно когда по бокам куча обменнок. Вышел и через 3 мин.поменял. А так бы я потратил минут 30 и людей в очереди бы держал.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 13.09.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 16:42

  Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.

А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:02

  moveton написав:
  Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.

А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.

Ви плутаєте божий дар за яєчнею. Я писав про обов'язковий фінмон - ви про приймання готівки у воєнний час - це принципово різні речі і дроблення - один з прийомів обходу обов'язкового фінмону якраз дуже гарно відоме працівникам фінмону
Alien
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 12.01.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:03

  moveton написав:
  Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.

А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.
А ПУМБ вообще считает по др.
Перекинул на карту 100тыс. Перевёл их на свободный, значит уже 200тыс. Снял со свободного на карту, уже 300тыс. Вот уже и грубо 400тыс, неси справки.. Немного поиграть со свободного на свою карту ПУМБа и встряли под фин.
Можно доказать и в НБУ написать, но время деньги...
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 13.09.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:05

  Proofy написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:
Дай угадаю. В мае 2023 у тебя заканчивается депозит и сразу наступает крах. УмнО придуманО

і не кажи, зупинка каруселі ломає модель пікнічкування на 300К грн
https://fi202x.blogspot.com/2022/12/300-000-7500-fire-2022.html
Требую продолжения банкета! Пикники будем устраивать и после мая.
Летом ФОПам прикрывают, могут и карусели закрыть.

щоб корова менше їла і більше давала молока її треба менше годувати і більше доїти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30612
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:06

  Успіх написав:
  Proofy написав:Летом ФОПам прикрывают, могут и карусели закрыть

Що саме прикривають?
Я щось пропустив?

податок 2% взад на 5%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30612
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:07

  Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

достатньо в 10 банків на себе по 100К,
або на себе і дружину 5 банків
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30612
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:08

Да ФОПАм уже по барабану, что 2%, что 5%. Прибыли всё равно нет - все опять перешли на карты физиков работать и в онлайн.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6230
З нами з: 13.09.09
Подякував: 42 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:11

  2XL написав:
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком

НБУ з приходом Лєри 200 баксів надав банкам право самим встановлювати критерії банкнот іноземної валюти які вони приймають до каси. Той факт що банкнота справжня ще не є доказом що банк її прийме. Справжня банкнота може мати різні ознаки зношеності у т.ч. такі згідно якими вони можуть лише прийматись до обміну. Колись ці ознаки регулювались НБУ і банки були зобов'язані їх дотримуватись. Наразі це парафія банків а вони доходять до маразму - наприкінці минулого року здавав євро в один з банків - все двадцятками - забрав один з конвертів :) - відбраковують кілька двадцяток - питаю вони не справжні? Відповідь справжні. Питаю вони хіба підпадають під критерії неплатіжних, зношених чи значно зношених. Так вони зношені. Питаю за яким критерієм? Це внутрішній документ банку я не можу вам його дати :(. Ці самі банкноти у той же день здав в обміні на 5 коп. дешевше.
Наразі в бсу на жаль існує повний бардак щодо критеріїв приймання банками банкнот іноземної валюти, причому регулятор, який по ідеї мав би цей бардак упорядочити, від проблеми самоусунувся
Alien
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 12.01.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 621622623624>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54695
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25825
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6651
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (1029)
12.02.2023 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.