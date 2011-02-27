Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
Иногда легче не спорить, особенно когда по бокам куча обменнок. Вышел и через 3 мин.поменял. А так бы я потратил минут 30 и людей в очереди бы держал.
Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.
А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.
Ви плутаєте божий дар за яєчнею. Я писав про обов'язковий фінмон - ви про приймання готівки у воєнний час - це принципово різні речі і дроблення - один з прийомів обходу обов'язкового фінмону якраз дуже гарно відоме працівникам фінмону
Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.
А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.
А ПУМБ вообще считает по др. Перекинул на карту 100тыс. Перевёл их на свободный, значит уже 200тыс. Снял со свободного на карту, уже 300тыс. Вот уже и грубо 400тыс, неси справки.. Немного поиграть со свободного на свою карту ПУМБа и встряли под фин. Можно доказать и в НБУ написать, но время деньги...
Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять Заранее всем спасибо
достатньо в 10 банків на себе по 100К, або на себе і дружину 5 банків
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
НБУ з приходом Лєри 200 баксів надав банкам право самим встановлювати критерії банкнот іноземної валюти які вони приймають до каси. Той факт що банкнота справжня ще не є доказом що банк її прийме. Справжня банкнота може мати різні ознаки зношеності у т.ч. такі згідно якими вони можуть лише прийматись до обміну. Колись ці ознаки регулювались НБУ і банки були зобов'язані їх дотримуватись. Наразі це парафія банків а вони доходять до маразму - наприкінці минулого року здавав євро в один з банків - все двадцятками - забрав один з конвертів - відбраковують кілька двадцяток - питаю вони не справжні? Відповідь справжні. Питаю вони хіба підпадають під критерії неплатіжних, зношених чи значно зношених. Так вони зношені. Питаю за яким критерієм? Це внутрішній документ банку я не можу вам його дати . Ці самі банкноти у той же день здав в обміні на 5 коп. дешевше. Наразі в бсу на жаль існує повний бардак щодо критеріїв приймання банками банкнот іноземної валюти, причому регулятор, який по ідеї мав би цей бардак упорядочити, від проблеми самоусунувся