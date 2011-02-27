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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:14

  flyman написав:
  Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

достатньо в 10 банків на себе по 100К,
або на себе і дружину 5 банків
Так вроде нет общей базы. У каждого банка свой финомен и они следят за монетами только внутри своего. Или по другому сейчас??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:18

  Alien написав:
  moveton написав:
  Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.

А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.

Ви плутаєте божий дар за яєчнею. Я писав про обов'язковий фінмон - ви про приймання готівки у воєнний час - це принципово різні речі і дроблення - один з прийомів обходу обов'язкового фінмону якраз дуже гарно відоме працівникам фінмону

Приём налички - это частный случай применения закона о мониторинге. Но ОК. Так где же написано, что обязательный - это 400к в месяц? Вот налоговая тоже недавно напоминала, что: "фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн". Всё верно: провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего. Про это работники мониторинга таки должны знать. Или, что мониторить нужно суммарно за месяц - это настолько общеизвестно, что и в законах писать излишне? :roll:
moveton
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