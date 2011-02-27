Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять Заранее всем спасибо
достатньо в 10 банків на себе по 100К, або на себе і дружину 5 банків
Так вроде нет общей базы. У каждого банка свой финомен и они следят за монетами только внутри своего. Или по другому сейчас??
Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.
А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.
Ви плутаєте божий дар за яєчнею. Я писав про обов'язковий фінмон - ви про приймання готівки у воєнний час - це принципово різні речі і дроблення - один з прийомів обходу обов'язкового фінмону якраз дуже гарно відоме працівникам фінмону
Приём налички - это частный случай применения закона о мониторинге. Но ОК. Так где же написано, что обязательный - это 400к в месяц? Вот налоговая тоже недавно напоминала, что: "фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн". Всё верно: провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего. Про это работники мониторинга таки должны знать. Или, что мониторить нужно суммарно за месяц - это настолько общеизвестно, что и в законах писать излишне?