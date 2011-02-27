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Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять Заранее всем спасибо
достатньо в 10 банків на себе по 100К, або на себе і дружину 5 банків
Так вроде нет общей базы. У каждого банка свой финомен и они следят за монетами только внутри своего. Или по другому сейчас??
Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.
А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.
Ви плутаєте божий дар за яєчнею. Я писав про обов'язковий фінмон - ви про приймання готівки у воєнний час - це принципово різні речі і дроблення - один з прийомів обходу обов'язкового фінмону якраз дуже гарно відоме працівникам фінмону
Приём налички - это частный случай применения закона о мониторинге. Но ОК. Так где же написано, что обязательный - это 400к в месяц? Вот налоговая тоже недавно напоминала, что: "фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн". Всё верно: провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего. Про это работники мониторинга таки должны знать. Или, что мониторить нужно суммарно за месяц - это настолько общеизвестно, что и в законах писать излишне?
moveton мені не охота зараз шукати в нормативці - але можу сказати напевне що у той час коли я працював у банку були достатньо чіткі критерії обов'язкового фінмону. І одна операція на 400к (ну на той час то ще було 150к) це було лише одним з критеріїв. Я не випадково написав у своєму попередньому повідомленні про дроблення. Якщо ви не зрозуміли для чого я його згадав - то не моя проблема. Сподіваюсь наразі здогадаєтесь. Ну а як ні - не велика біда - в принципі банки й так роблять все щоб клієнти знали якомога менше про критерії фінмону, то не буду їм заважати P.S. І ще згадав - Закон це звичайно чудово але у НБУ теж завжди були права та обов'язки в регулюванні питань фінмону - і його постановами теж дещо врегульовано
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком
так доллар - это не купюра, это - счастье (с) тобто сувенир, так все кассиры и говорят, "не продадим, потрибно в идеальному стани"
а НБУ - то про гривню, и то все от*ебаться пытаются - "ну сдайте в Ощад..."