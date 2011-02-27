Так вроде нет общей базы. У каждого банка свой финомен и они следят за монетами только внутри своего. Или по другому сейчас??
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Додано: Нед 12 лют, 2023 17:14
Так вроде нет общей базы. У каждого банка свой финомен и они следят за монетами только внутри своего. Или по другому сейчас??
Додано: Нед 12 лют, 2023 17:18
Приём налички - это частный случай применения закона о мониторинге. Но ОК. Так где же написано, что обязательный - это 400к в месяц? Вот налоговая тоже
Додано: Нед 12 лют, 2023 18:58
moveton мені не охота зараз шукати в нормативці - але можу сказати напевне що у той час коли я працював у банку були достатньо чіткі критерії обов'язкового фінмону. І одна операція на 400к (ну на той час то ще було 150к) це було лише одним з критеріїв. Я не випадково написав у своєму попередньому повідомленні про дроблення. Якщо ви не зрозуміли для чого я його згадав - то не моя проблема. Сподіваюсь наразі здогадаєтесь. Ну а як ні - не велика біда - в принципі банки й так роблять все щоб клієнти знали якомога менше про критерії фінмону, то не буду їм заважати
P.S. І ще згадав - Закон це звичайно чудово але у НБУ теж завжди були права та обов'язки в регулюванні питань фінмону - і його постановами теж дещо врегульовано
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:16
там шире - анонсирована налоговая рехформа
будет круче чем у русских - всего 10% податку
но - порежут все ухиляння, само собой фопов прикроют вряд ли, но начнуть еб*ать по тем 2м колоскам - ознакам из 5
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:19
так доллар - это не купюра, это - счастье (с) тобто сувенир,
так все кассиры и говорят, "не продадим, потрибно в идеальному стани"
а НБУ - то про гривню, и то все от*ебаться пытаются - "ну сдайте в Ощад..."
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:30
Именно так. Лично мне приват отказал в приёме более 400 в месяц без справки. А нормальные банки, такие как Айбокс, принимали по 399 каждый день и проблем не было.
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ви щось плутаєте, НБУ може встановити критерій для гривні, для USD встановлює ФРС США або банки самостійно з розрахунком на можливий подальший продаж.
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:48
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
4. Критеріями ризику, що зумовлені особливостями, пов'язаними із правовою формою заснування, структурою власності та поведінкою клієнта, зокрема, є таке:
...
7) є підстави вважати, що клієнт застосовує дроблення фінансової операції - штучну структуризацію (ділення) суми фінансової операції, граничний розмір якої визначений відповідними вимогами та обмеженнями, передбаченими законодавством з питань ПВК/ФТ, на кілька пов'язаних між собою фінансових операцій, що здійснюються на менші суми, з метою уникнення певних порогових значень/вимог, визначених законодавством з питань ПВК/ФТ;
Джерело: Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, Постанова Правління НБУ 28.07.2020 № 107
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:52
deepfree там описано что такое дробление. это 1,2кк в неделю или 3,6кк в месяц по одним и тем же реквизитам
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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