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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:14

  flyman написав:
  Kostya777 написав:Народ , подскажите как не попасть под фин мон, т.к. кроме документов о продаже квартиры жены в 2022году нет
Хочу растыкать по банкам лямчик и если все ок, то через 3 месяца опять
Заранее всем спасибо

достатньо в 10 банків на себе по 100К,
або на себе і дружину 5 банків
Так вроде нет общей базы. У каждого банка свой финомен и они следят за монетами только внутри своего. Или по другому сейчас??
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:18

  Alien написав:
  moveton написав:
  Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.

А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.

Ви плутаєте божий дар за яєчнею. Я писав про обов'язковий фінмон - ви про приймання готівки у воєнний час - це принципово різні речі і дроблення - один з прийомів обходу обов'язкового фінмону якраз дуже гарно відоме працівникам фінмону

Приём налички - это частный случай применения закона о мониторинге. Но ОК. Так где же написано, что обязательный - это 400к в месяц? Вот налоговая тоже недавно напоминала, что: "фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн". Всё верно: провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего. Про это работники мониторинга таки должны знать. Или, что мониторить нужно суммарно за месяц - это настолько общеизвестно, что и в законах писать излишне? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 18:58

moveton мені не охота зараз шукати в нормативці - але можу сказати напевне що у той час коли я працював у банку були достатньо чіткі критерії обов'язкового фінмону. І одна операція на 400к (ну на той час то ще було 150к) це було лише одним з критеріїв. Я не випадково написав у своєму попередньому повідомленні про дроблення. Якщо ви не зрозуміли для чого я його згадав - то не моя проблема. Сподіваюсь наразі здогадаєтесь. ;) Ну а як ні - не велика біда - в принципі банки й так роблять все щоб клієнти знали якомога менше про критерії фінмону, то не буду їм заважати :)
P.S. І ще згадав - Закон це звичайно чудово але у НБУ теж завжди були права та обов'язки в регулюванні питань фінмону - і його постановами теж дещо врегульовано
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:16

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Proofy написав:Летом ФОПам прикрывают, могут и карусели закрыть

Що саме прикривають?
Я щось пропустив?

податок 2% взад на 5%


там шире - анонсирована налоговая рехформа

будет круче чем у русских - всего 10% податку

но - порежут все ухиляння, само собой фопов прикроют вряд ли, но начнуть еб*ать по тем 2м колоскам - ознакам из 5
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:19

  2XL написав:
Игорь Алексеевич написав:Пришёл как то в банк с дол. и там было 20 баксов. Новенькие последнего года выпуска. Смотрит в свою лупу и говорит - там есть пятнышко, не берём. Вы выдите - говорю не вижу. Но мы не берем такие... В обменнике аж жашуршали
Є опис від НБУ які купюри не є платоспроможності. Саме він вказує дії касиру. Треба вимагати порівняння з цим списком


так доллар - это не купюра, это - счастье (с) тобто сувенир,
так все кассиры и говорят, "не продадим, потрибно в идеальному стани"

а НБУ - то про гривню, и то все от*ебаться пытаются - "ну сдайте в Ощад..."
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:30

  moveton написав:
  Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.

А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.

Именно так. Лично мне приват отказал в приёме более 400 в месяц без справки. А нормальные банки, такие как Айбокс, принимали по 399 каждый день и проблем не было.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:Наразі в бсу на жаль існує повний бардак щодо критеріїв приймання банками банкнот іноземної валюти, причому регулятор, який по ідеї мав би цей бардак упорядочити, від проблеми самоусунувся

Ви щось плутаєте, НБУ може встановити критерій для гривні, для USD встановлює ФРС США або банки самостійно з розрахунком на можливий подальший продаж.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего

4. Критеріями ризику, що зумовлені особливостями, пов'язаними із правовою формою заснування, структурою власності та поведінкою клієнта, зокрема, є таке:
...
7) є підстави вважати, що клієнт застосовує дроблення фінансової операції - штучну структуризацію (ділення) суми фінансової операції, граничний розмір якої визначений відповідними вимогами та обмеженнями, передбаченими законодавством з питань ПВК/ФТ, на кілька пов'язаних між собою фінансових операцій, що здійснюються на менші суми, з метою уникнення певних порогових значень/вимог, визначених законодавством з питань ПВК/ФТ;

Джерело: Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, Постанова Правління НБУ 28.07.2020 № 107
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:52

deepfree там описано что такое дробление. это 1,2кк в неделю или 3,6кк в месяц по одним и тем же реквизитам
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ascetic написав:deepfree там описано что такое дробление. это 1,2кк в неделю или 3,6кк в месяц по одним и тем же реквизитам

там це де? Ви наведіть конкретний пункт як це зробив я
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