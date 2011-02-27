Додано: Нед 12 лют, 2023 18:58

мені не охота зараз шукати в нормативці - але можу сказати напевне що у той час коли я працював у банку були достатньо чіткі критерії обов'язкового фінмону. І одна операція на 400к (ну на той час то ще було 150к) це було лише одним з критеріїв. Я не випадково написав у своєму попередньому повідомленні про дроблення. Якщо ви не зрозуміли для чого я його згадав - то не моя проблема. Сподіваюсь наразі здогадаєтесь.Ну а як ні - не велика біда - в принципі банки й так роблять все щоб клієнти знали якомога менше про критерії фінмону, то не буду їм заважатиP.S. І ще згадав - Закон це звичайно чудово але у НБУ теж завжди були права та обов'язки в регулюванні питань фінмону - і його постановами теж дещо врегульовано