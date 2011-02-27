Первое, шо стребует банка при финмоне будет бумажка от вас, нацарапанная вашим нервным почерком, де попросят объяснить экономическую целесообразность такого деления на отдельные операции
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Додано: Нед 12 лют, 2023 20:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:49
Первое шо я сделаю при такой просьбе - это пошлю их за кораблём, и уйду в другой банк.
Работайте с нормальными банками, и не будет у вас проблем.
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:51
deneg net І залишите гроші банку?
Фінмон не страшний, але бісить, що тобі не можуть дати чітких алгоритмів що можна робити і чого не можна.
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:59
нет
я изначально не занесу деньги в говнобанк.
даже если и будут вопросы у финмона, вдруг, то у меня доходы официальные нормальные, и жена ФОП, поэтому собрать доки будет плёвым делом.
но, ещё никогда таких проблем не было, потому что в говнобанки я не вхож
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