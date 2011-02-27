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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего
Первое, шо стребует банка при финмоне будет бумажка от вас, нацарапанная вашим нервным почерком, де попросят объяснить экономическую целесообразность такого деления на отдельные операции :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:49

  Amethyst написав:
  moveton написав:провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего
Первое, шо стребует банка при финмоне будет бумажка от вас, нацарапанная вашим нервным почерком, де попросят объяснить экономическую целесообразность такого деления на отдельные операции :mrgreen:

Первое шо я сделаю при такой просьбе - это пошлю их за кораблём, и уйду в другой банк.
Работайте с нормальными банками, и не будет у вас проблем.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:51

deneg net І залишите гроші банку?
Фінмон не страшний, але бісить, що тобі не можуть дати чітких алгоритмів що можна робити і чого не можна.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:59

  Дюрі-бачі написав:deneg net І залишите гроші банку?

нет
я изначально не занесу деньги в говнобанк.
даже если и будут вопросы у финмона, вдруг, то у меня доходы официальные нормальные, и жена ФОП, поэтому собрать доки будет плёвым делом.
но, ещё никогда таких проблем не было, потому что в говнобанки я не вхож
deneg net
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