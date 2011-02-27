Ви щось плутаєте, НБУ може встановити критерій для гривні, для USD встановлює ФРС США або банки самостійно з розрахунком на можливий подальший продаж.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ви щось плутаєте, НБУ може встановити критерій для гривні, для USD встановлює ФРС США або банки самостійно з розрахунком на можливий подальший продаж.
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:48
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
4. Критеріями ризику, що зумовлені особливостями, пов'язаними із правовою формою заснування, структурою власності та поведінкою клієнта, зокрема, є таке:
...
7) є підстави вважати, що клієнт застосовує дроблення фінансової операції - штучну структуризацію (ділення) суми фінансової операції, граничний розмір якої визначений відповідними вимогами та обмеженнями, передбаченими законодавством з питань ПВК/ФТ, на кілька пов'язаних між собою фінансових операцій, що здійснюються на менші суми, з метою уникнення певних порогових значень/вимог, визначених законодавством з питань ПВК/ФТ;
Джерело: Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, Постанова Правління НБУ 28.07.2020 № 107
Додано: Нед 12 лют, 2023 19:52
deepfree там описано что такое дробление. это 1,2кк в неделю или 3,6кк в месяц по одним и тем же реквизитам
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:02
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:49
Первое шо я сделаю при такой просьбе - это пошлю их за кораблём, и уйду в другой банк.
Работайте с нормальными банками, и не будет у вас проблем.
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:51
deneg net І залишите гроші банку?
Фінмон не страшний, але бісить, що тобі не можуть дати чітких алгоритмів що можна робити і чого не можна.
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:59
нет
я изначально не занесу деньги в говнобанк.
даже если и будут вопросы у финмона, вдруг, то у меня доходы официальные нормальные (получаю зарплату в трёх организациях, а также имею доход из других источников и плачу официально с этих доходов налог), и жена ФОП, поэтому собрать доки будет плёвым делом.
но, ещё никогда таких проблем не было, потому что в говнобанки я не вхож
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:05
deneg net Можно пожалуйста список говнобанков? Тоже белый фоп, но возиться не собираюсь.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09
Мені здається що плутаєте щось ви. Я не веду мову про ознаки системи захисту банкнот, які дійсно встановлюють або центробанки або резервні системи. Наразі мова не про це.
А про те що в Україні НБУ як регулятор банківського ринку встановлює правила проведення касових операцій. Приймання та видача готівкової іноземної валюти якраз до них відноситься. До баби Лєри в рамках цих функцій НБУ визначав перелік ознак платіжності банкнот як національної так і іноземної валюти. Серед яких між іншого розмір або площу отворів, надривів, написів, печаток тощо. У той час банкам було дуже важко не прийняти банкноту через невелику пляму, наявність у ній надриву 1-2 мм, невеликого штампу тощо. І це було нормально - бо банкноти це всього лиш засоби платежу. І долар з невеликими слідами зношення не перестає бути доларом. А після того як банки сами стали встановлювати критерії навіть не для платіжності банкнот а саме критерії того прийме касир справжню платіжну банкноту чи не прийме по надуманим причинам на кшталт "я її не зможу продати" - у суспільстві сталися суттєві зрушення в сприйняті банкнот валюти як товару. Наразі люди які жодного разу не були за кордоном де в нормальних країнах банкноти з легкими ознаками зношення безпроблемно приймають, розглядають абсолютно нові "емісійні" банкноти на світло в пошуку мікроскопічних отворів, носять UVA лампи з метою пошуку невидимих плям та грибків та займаються іншими збоченнями. Особисто я не вважаю це нормальним - схожу ситуації я зустрічав лише в дуже не розвинутих країнах. Україна, на жаль, з часів баби Лєри деградувала в цьому відношенні до їх рівня. І наразі ознаки зрушень в сторону покращення цієї ситуації не спостерігається, а скоріше навпаки
|