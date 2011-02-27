Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09

deepfree написав: Alien написав: Наразі в бсу на жаль існує повний бардак щодо критеріїв приймання банками банкнот іноземної валюти, причому регулятор, який по ідеї мав би цей бардак упорядочити, від проблеми самоусунувся Наразі в бсу на жаль існує повний бардак щодо критеріїв приймання банками банкнот іноземної валюти, причому регулятор, який по ідеї мав би цей бардак упорядочити, від проблеми самоусунувся

Ви щось плутаєте, НБУ може встановити критерій для гривні, для USD встановлює ФРС США або банки самостійно з розрахунком на можливий подальший продаж. Ви щось плутаєте, НБУ може встановити критерій для гривні, для USD встановлює ФРС США або банки самостійно з розрахунком на можливий подальший продаж.

Мені здається що плутаєте щось ви. Я не веду мову про ознаки системи захисту банкнот, які дійсно встановлюють або центробанки або резервні системи. Наразі мова не про це.А про те що в Україні НБУ як регулятор банківського ринку встановлює правила проведення касових операцій. Приймання та видача готівкової іноземної валюти якраз до них відноситься. До баби Лєри в рамках цих функцій НБУ визначав перелік ознак платіжності банкнот як національної так і іноземної валюти. Серед яких між іншого розмір або площу отворів, надривів, написів, печаток тощо. У той час банкам було дуже важко не прийняти банкноту через невелику пляму, наявність у ній надриву 1-2 мм, невеликого штампу тощо. І це було нормально - бо банкноти це всього лиш засоби платежу. І долар з невеликими слідами зношення не перестає бути доларом. А після того як банки сами стали встановлювати критерії навіть не для платіжності банкнот а саме критерії того прийме касир справжню платіжну банкноту чи не прийме по надуманим причинам на кшталт "я її не зможу продати" - у суспільстві сталися суттєві зрушення в сприйняті банкнот валюти як товару. Наразі люди які жодного разу не були за кордоном де в нормальних країнах банкноти з легкими ознаками зношення безпроблемно приймають, розглядають абсолютно нові "емісійні" банкноти на світло в пошуку мікроскопічних отворів, носять UVA лампи з метою пошуку невидимих плям та грибків та займаються іншими збоченнями. Особисто я не вважаю це нормальним - схожу ситуації я зустрічав лише в дуже не розвинутих країнах. Україна, на жаль, з часів баби Лєри деградувала в цьому відношенні до їх рівня. І наразі ознаки зрушень в сторону покращення цієї ситуації не спостерігається, а скоріше навпаки