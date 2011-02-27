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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 лют, 2023 21:56
И что вы предлагаете? Стоять возле окошка и требовать книгу жалоб))
Они скажут берём на экспертизу... Или пошёл... от окошка...
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Игорь Алексеевич
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