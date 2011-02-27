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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ascetic написав:deepfree там описано что такое дробление. это 1,2кк в неделю или 3,6кк в месяц по одним и тем же реквизитам

там це де? Ви наведіть конкретний пункт як це зробив я
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  moveton написав:провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего
Первое, шо стребует банка при финмоне будет бумажка от вас, нацарапанная вашим нервным почерком, де попросят объяснить экономическую целесообразность такого деления на отдельные операции :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:49

  Amethyst написав:
  moveton написав:провёл 400к двумя операциями - уже мониторить нечего
Первое, шо стребует банка при финмоне будет бумажка от вас, нацарапанная вашим нервным почерком, де попросят объяснить экономическую целесообразность такого деления на отдельные операции :mrgreen:

Первое шо я сделаю при такой просьбе - это пошлю их за кораблём, и уйду в другой банк.
Работайте с нормальными банками, и не будет у вас проблем.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:51

deneg net І залишите гроші банку?
Фінмон не страшний, але бісить, що тобі не можуть дати чітких алгоритмів що можна робити і чого не можна.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:59

  Дюрі-бачі написав:deneg net І залишите гроші банку?

нет
я изначально не занесу деньги в говнобанк.
даже если и будут вопросы у финмона, вдруг, то у меня доходы официальные нормальные (получаю зарплату в трёх организациях, а также имею доход из других источников и плачу официально с этих доходов налог), и жена ФОП, поэтому собрать доки будет плёвым делом.
но, ещё никогда таких проблем не было, потому что в говнобанки я не вхож
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:05

deneg net Можно пожалуйста список говнобанков? Тоже белый фоп, но возиться не собираюсь.
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:09

  deepfree написав:
  Alien написав:Наразі в бсу на жаль існує повний бардак щодо критеріїв приймання банками банкнот іноземної валюти, причому регулятор, який по ідеї мав би цей бардак упорядочити, від проблеми самоусунувся

Ви щось плутаєте, НБУ може встановити критерій для гривні, для USD встановлює ФРС США або банки самостійно з розрахунком на можливий подальший продаж.
Мені здається що плутаєте щось ви. Я не веду мову про ознаки системи захисту банкнот, які дійсно встановлюють або центробанки або резервні системи. Наразі мова не про це.
А про те що в Україні НБУ як регулятор банківського ринку встановлює правила проведення касових операцій. Приймання та видача готівкової іноземної валюти якраз до них відноситься. До баби Лєри в рамках цих функцій НБУ визначав перелік ознак платіжності банкнот як національної так і іноземної валюти. Серед яких між іншого розмір або площу отворів, надривів, написів, печаток тощо. У той час банкам було дуже важко не прийняти банкноту через невелику пляму, наявність у ній надриву 1-2 мм, невеликого штампу тощо. І це було нормально - бо банкноти це всього лиш засоби платежу. І долар з невеликими слідами зношення не перестає бути доларом. А після того як банки сами стали встановлювати критерії навіть не для платіжності банкнот а саме критерії того прийме касир справжню платіжну банкноту чи не прийме по надуманим причинам на кшталт "я її не зможу продати" - у суспільстві сталися суттєві зрушення в сприйняті банкнот валюти як товару. Наразі люди які жодного разу не були за кордоном де в нормальних країнах банкноти з легкими ознаками зношення безпроблемно приймають, розглядають абсолютно нові "емісійні" банкноти на світло в пошуку мікроскопічних отворів, носять UVA лампи з метою пошуку невидимих плям та грибків та займаються іншими збоченнями. Особисто я не вважаю це нормальним - схожу ситуації я зустрічав лише в дуже не розвинутих країнах. Україна, на жаль, з часів баби Лєри деградувала в цьому відношенні до їх рівня. І наразі ознаки зрушень в сторону покращення цієї ситуації не спостерігається, а скоріше навпаки
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 21:56

И что вы предлагаете? Стоять возле окошка и требовать книгу жалоб))
Они скажут берём на экспертизу... Или пошёл... от окошка...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 23:24

  deneg net написав:
  moveton написав:
  Alien написав:Загальновідомо що обов'язковий фінмон має нижню планку 400к в місяць.

А НБУ не в курсе. Он почему-то думает, что на одну операцию. Причём операцию внесения наличных.

Именно так. Лично мне приват отказал в приёме более 400 в месяц без справки. А нормальные банки, такие как Айбокс, принимали по 399 каждый день и проблем не было.


Смехопанорама?
DmitryZP
 
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