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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 06:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доречі ТАС онлайн збільшили ставку за депо 0.1% --> 0.8%.

А ТАС офлайн мінімальний строк 6 місяців?
Maxwe11
 
Повідомлень: 119
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