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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лют, 2023 06:18
Доречі ТАС онлайн збільшили ставку за депо 0.1% --> 0.8%.
А ТАС офлайн мінімальний строк 6 місяців?
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Maxwe11
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