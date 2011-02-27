Додано: Пон 13 лют, 2023 07:22

deepfree написав: Alien написав: До баби Лєри До баби Лєри

банки завжди могли казати що справжність купюри викликає сумніви і запропонувати здати на експертизу, після чого клієнт повертався і йшов лісом банки завжди могли казати що справжність купюри викликає сумніви і запропонувати здати на експертизу, після чого клієнт повертався і йшов лісом

Могли i робили - різні речі. Такого безладу як зараз не було. Брали і з надривами, і з плямами, і з отворами. І навіть зараз беруть. Про термінали одного зеленого банку сподіваюсь розповідати не треба? Це якраз і є приклад цивілізованого підходу, коли банкнота приймається за технічними параметрами та наявності певних елементів захисту при відсутності певного ступеню пошкодження та забрудненості. А не на суб'єктивний погляд фізичної особи. До того ж і касові працівники не ідіоти. Щоб мати сумніви щодо справжності банкноти треба ще було мати підстави. Цілком пристойну банкноту, яка чудово проходить детектор але має незначне пошкодження або забруднення виставити у такому світлі достатньо складно. У таких випадках достатньо було просто спитати а чому кассир має сумніви щодо справжності банкноти. В окремих випадках треба було попросити викликати завкасою або керуючого з проханням пояснити що не так зі справжністю банкноти. Адже на експертизу вилучається саме банкнота яка викликає сумнів щодо її справжності. Надриви, отвори та забруднення якщо вони не спотворюють певні елементи захисту - до таких ознак не відносяться. Тому раніше ймовірність того що в касу банку приймуть таку банкноту була достатньо високою. Бо клієнт завжди мав можливість попрохати поміряти те чи інше пошкодження банкноти та попросити касира перечитати нормативно правовий акт НБУ де було чітко сказано які саме пошкодження не є підставою щодо сумнівів у справжності банкноти. Наразі клієнти банків такої можливості позбавлені. Вважаю, що це погано і образу України як цивілізованої країни така ситуація позитиву не додає