Доречі ТАС онлайн збільшили ставку за депо 0.1% --> 0.8%.
А ТАС офлайн мінімальний строк 6 місяців?
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Додано: Пон 13 лют, 2023 06:18
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Доречі ТАС онлайн збільшили ставку за депо 0.1% --> 0.8%.
А ТАС офлайн мінімальний строк 6 місяців?
Додано: Пон 13 лют, 2023 07:22
Могли i робили - різні речі. Такого безладу як зараз не було. Брали і з надривами, і з плямами, і з отворами. І навіть зараз беруть. Про термінали одного зеленого банку сподіваюсь розповідати не треба? Це якраз і є приклад цивілізованого підходу, коли банкнота приймається за технічними параметрами та наявності певних елементів захисту при відсутності певного ступеню пошкодження та забрудненості. А не на суб'єктивний погляд фізичної особи. До того ж і касові працівники не ідіоти. Щоб мати сумніви щодо справжності банкноти треба ще було мати підстави. Цілком пристойну банкноту, яка чудово проходить детектор але має незначне пошкодження або забруднення виставити у такому світлі достатньо складно. У таких випадках достатньо було просто спитати а чому кассир має сумніви щодо справжності банкноти. В окремих випадках треба було попросити викликати завкасою або керуючого з проханням пояснити що не так зі справжністю банкноти. Адже на експертизу вилучається саме банкнота яка викликає сумнів щодо її справжності. Надриви, отвори та забруднення якщо вони не спотворюють певні елементи захисту - до таких ознак не відносяться. Тому раніше ймовірність того що в касу банку приймуть таку банкноту була достатньо високою. Бо клієнт завжди мав можливість попрохати поміряти те чи інше пошкодження банкноти та попросити касира перечитати нормативно правовий акт НБУ де було чітко сказано які саме пошкодження не є підставою щодо сумнівів у справжності банкноти. Наразі клієнти банків такої можливості позбавлені. Вважаю, що це погано і образу України як цивілізованої країни така ситуація позитиву не додає
Додано: Пон 13 лют, 2023 08:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Слід враховувати дану інформацію при виборі банку для розміщення вкладу - прибуток/збиток 46 банків за 2022 рік
Додано: Пон 13 лют, 2023 12:04
он у каждого свой, дело ж не только в финмоне
в моем например,
Приват, Ощад, КрДнепр, УкрГаз, Скай, Моно
Белочки сейчас под рассмотрением
А-Банка тоже в списке, хотя недавно пересматривал
ПУМБ пока в умеренно хитрожопых, при прочих равных можно работать
Додано: Пон 13 лют, 2023 12:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Я по рэнкингу НБУ выбирал на другом сайте популярном. Уже список закончился, по крайней мере тех, которые можно открыть онлайн и есть в моем не областном городе.
Додано: Пон 13 лют, 2023 12:46
это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи или наоборот список тех, с кем можно работать?)
Додано: Пон 13 лют, 2023 13:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 13 лют, 2023 14:20
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А что не понравилось в Привате и Укргазе ?
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