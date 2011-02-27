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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 06:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доречі ТАС онлайн збільшили ставку за депо 0.1% --> 0.8%.

А ТАС офлайн мінімальний строк 6 місяців?
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 07:22

  deepfree написав:
  Alien написав:До баби Лєри

банки завжди могли казати що справжність купюри викликає сумніви і запропонувати здати на експертизу, після чого клієнт повертався і йшов лісом

Могли i робили - різні речі. Такого безладу як зараз не було. Брали і з надривами, і з плямами, і з отворами. І навіть зараз беруть. Про термінали одного зеленого банку сподіваюсь розповідати не треба? Це якраз і є приклад цивілізованого підходу, коли банкнота приймається за технічними параметрами та наявності певних елементів захисту при відсутності певного ступеню пошкодження та забрудненості. А не на суб'єктивний погляд фізичної особи. До того ж і касові працівники не ідіоти. Щоб мати сумніви щодо справжності банкноти треба ще було мати підстави. Цілком пристойну банкноту, яка чудово проходить детектор але має незначне пошкодження або забруднення виставити у такому світлі достатньо складно. У таких випадках достатньо було просто спитати а чому кассир має сумніви щодо справжності банкноти. В окремих випадках треба було попросити викликати завкасою або керуючого з проханням пояснити що не так зі справжністю банкноти. Адже на експертизу вилучається саме банкнота яка викликає сумнів щодо її справжності. Надриви, отвори та забруднення якщо вони не спотворюють певні елементи захисту - до таких ознак не відносяться. Тому раніше ймовірність того що в касу банку приймуть таку банкноту була достатньо високою. Бо клієнт завжди мав можливість попрохати поміряти те чи інше пошкодження банкноти та попросити касира перечитати нормативно правовий акт НБУ де було чітко сказано які саме пошкодження не є підставою щодо сумнівів у справжності банкноти. Наразі клієнти банків такої можливості позбавлені. Вважаю, що це погано і образу України як цивілізованої країни така ситуація позитиву не додає
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 08:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Слід враховувати дану інформацію при виборі банку для розміщення вкладу - прибуток/збиток 46 банків за 2022 рік https://финбаланс.ком.юа/news/nbu-nayb ... alfa-banku
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:04

  easymodeon5k написав:deneg net Можно пожалуйста список говнобанков? Тоже белый фоп, но возиться не собираюсь.

он у каждого свой, дело ж не только в финмоне

в моем например,
Приват, Ощад, КрДнепр, УкрГаз, Скай, Моно
Белочки сейчас под рассмотрением
А-Банка тоже в списке, хотя недавно пересматривал

ПУМБ пока в умеренно хитрожопых, при прочих равных можно работать
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я по рэнкингу НБУ выбирал на другом сайте популярном. Уже список закончился, по крайней мере тех, которые можно открыть онлайн и есть в моем не областном городе.
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 12:46

  cohan написав:
  easymodeon5k написав:deneg net Можно пожалуйста список говнобанков? Тоже белый фоп, но возиться не собираюсь.

он у каждого свой, дело ж не только в финмоне

в моем например,
Приват, Ощад, КрДнепр, УкрГаз, Скай, Моно
Белочки сейчас под рассмотрением
А-Банка тоже в списке, хотя недавно пересматривал

ПУМБ пока в умеренно хитрожопых, при прочих равных можно работать


это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи или наоборот список тех, с кем можно работать?)
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 13:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flex123 написав:это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи
судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 14:20

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А что не понравилось в Привате и Укргазе ?
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Maxwe11 В відділенні також 0,8% на три місяці.Прошу внести зміни.
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