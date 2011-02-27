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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:38

cohan
а что с моно не так ... количество отделения универсала?
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:39

  Alien написав:
  flex123 написав:это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи
судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати


С КредитДнепр какая проблема? Собирался как раз в Днепр ехать, в их банке счет открывать ибо не хватает
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:47

  serg1974 написав:А что не понравилось в Привате и Укргазе ?

Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.
Nick_D
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

То особиста думка пана cohan.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 16:58

  Nick_D написав:
  serg1974 написав:А что не понравилось в Привате и Укргазе ?

Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.

2400+270 не большая проблема снять, может для него курс непривлекательный
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:21

  easymodeon5k написав:
  Alien написав:
  flex123 написав:это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи
судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати


С КредитДнепр какая проблема? Собирался как раз в Днепр ехать, в их банке счет открывать ибо не хватает

Якщо ви не помітили то він один хитрозроблений банк відкриває конверт депо на мінімум 4 (чотири ) місяці.
То є некошерно для учасників клЮбу. :mrgreen:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:25

  Nick_D написав:
  serg1974 написав:А что не понравилось в Привате и Укргазе ?

Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.

По 2400 оформлял , на себя и на жену . 270 погоды не делает .
Frez
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:57

alex lem Точно, спасибо. Глаза разбегаются уже.
Непонятен еще выбор Айбокса, курс хороший, но его даже в рэнкинге среди банков не видно.
easymodeon5k
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 18:14

  Alien написав: Бо клієнт завжди мав можливість попрохати поміряти те чи інше пошкодження банкноти та попросити касира перечитати нормативно правовий акт НБУ де було чітко сказано які саме пошкодження не є підставою щодо сумнівів у справжності банкноти. Наразі клієнти банків такої можливості позбавлені. Вважаю, що це погано і образу України як цивілізованої країни така ситуація позитиву не додає


Згадую 2001 рік, коли касир відділення банку казав: що ти придивляєшся до євро, ти що, ялинку ними прикрашати зібрався?
А те, що зараз відбувається, це означає тільки одне: що СКВ - це товар в Україні, і ні в якому випадку не гроші.
Хоча і гривні не приймуть в магазині, якщо на них будуть якісь мітки: проколи, чернильні плями і т.д.
Yuri_61
 
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