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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лют, 2023 16:39
Alien написав: flex123 написав:
это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи
судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати
С КредитДнепр какая проблема? Собирался как раз в Днепр ехать, в их банке счет открывать ибо не хватает
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easymodeon5k
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Додано: Пон 13 лют, 2023 16:47
serg1974 написав:
А что не понравилось в Привате и Укргазе ?
Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.
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Nick_D
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Додано: Пон 13 лют, 2023 16:58
Nick_D написав: serg1974 написав:
А что не понравилось в Привате и Укргазе ?
Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.
2400+270 не большая проблема снять, может для него курс непривлекательный
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:21
easymodeon5k написав: Alien написав: flex123 написав:
это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи
судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати
С КредитДнепр какая проблема? Собирался как раз в Днепр ехать, в их банке счет открывать ибо не хватает
Якщо ви не помітили то він один хитрозроблений банк відкриває конверт депо на мінімум 4 (чотири ) місяці.
То є некошерно для учасників клЮбу.
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alex lem
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:25
Nick_D написав: serg1974 написав:
А что не понравилось в Привате и Укргазе ?
Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.
По 2400 оформлял , на себя и на жену . 270 погоды не делает .
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Frez
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Додано: Пон 13 лют, 2023 17:57
alex lem Точно, спасибо. Глаза разбегаются уже.
Непонятен еще выбор Айбокса, курс хороший, но его даже в рэнкинге среди банков не видно.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 18:55
Що можете сказати за УБІБ банк. Курс самий кращий
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vitaliyk881
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:14
vitaliyk881 написав:
Що можете сказати за УБІБ банк. Курс самий кращий
кептивна банка, заточена на новобуди
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:20
Frez написав: Nick_D написав: serg1974 написав:
А что не понравилось в Привате и Укргазе ?
Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.
По 2400 оформлял , на себя и на жену . 270 погоды не делает .
чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?
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flex123
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:23
flex123 написав:
чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?
Некоторые тут плачутся, что живут в лесу, молятся колесу и до банка автобус раз в неделю ходит
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moveton
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