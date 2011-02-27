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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лют, 2023 19:33
чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?[/quote]
Так не получится- минимальный заказ 300 дол, а максимальный 2400. Поэтому разбивать нужно: 2300 + остальное.
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