чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?[/quote]
Так не получится- минимальный заказ 300 дол, а максимальный 2400. Поэтому разбивать нужно: 2300 + остальное.
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Додано: Пон 13 лют, 2023 19:33
чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?[/quote]
Так не получится- минимальный заказ 300 дол, а максимальный 2400. Поэтому разбивать нужно: 2300 + остальное.
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:03
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
в привате мб попробовать лайф-хак, за несколько дней до окончания пополнить депо на 30$, тогда с карты для выплат в 1-й день снимаете 2400, в следующий 300.
30$ можно сунуть в терминал или "купить на карту" у кассира
Додано: Пон 13 лют, 2023 20:14
не так выразился - это мой список, с кем по возможности, не буду связываться
это не есть какой-то критерий устойчивости банка или его доллараотдаваемости (хотя, про доллар, скорее, да), у меня, к сожалению, свободных денег на все 45+- банков не хватает((, поэтому могу выбирать
а причины попадания - самые разные, с т.з. другого - может вполне безобидные, а-ля "обидели мышку - написали в норку"
как-то так:
Ощад - тарифы и пенсы, имел смысл держать доллар, а больше незачем, никакх оборотов гривни на шару
Приват - шаринг инфы + любопытство: ох*еваю, когда у клиента, давно (до 2014 еще) закрывшего счета, светится обновленный в 2018-19 номер (из УБКИ так понимаю), хотя - на нале чуток осенью с женой ( у нее зарплатка) походили подработали 2-3 дня пока разница была на продажу и в обменку 40+-коп, но счета держать - нет
КрДнепр - мутные тарифы, даже в карусели 4 мес поставили, а я забраковал когда смотрел на ОВГЗ (все бесплатно, но по факту и смежным счетам чуть ли не самый дорогой), и мутная собственность (тут конспирология, но перепетии банка слабо укладываются в эконом теории), банк может стать не нужным... + кажется приложения до сих пор нет нормального,
УкрГаз - матерый совок + приложение+ тарифы, хотя я в кусре что немало его любят, но я до войны пару раз в два разных отделения пробовал (доллар положить) - не пошло,
Скай - забыл за что, по-моему, крипта или ФФ, где-то, в общем, поздоровались с мудаками,
Моно - "приходите завтра", я про забрать валюту + DCC лимит + списание с пустой (если не вообще залоченной) карты (за это черная метка вообще навсегда), кстати, Приват тоже за такое..., ну - на Привате негде пробы ставить...
А-Банка - тоже за местечковость и наебы, хотя кешбек итересным бывает, но все равно на всех не хватает внимания...
т.е. это просто список предпочтений, а не какая-то абсолютная истина,
+ не все даже происходило (слава Богу) со мной или родственниками,
в целом со всеми можно работать и не обращать вниманиия
например, Глобус в г-носписке за загаживание (даже не порчу) кредистории своими записями (это помимо платного выхода или что там у него было, забыл уже), но если б не было выбора других - конверт бы положил...
Форвард, кстати, тоже попал в г-но после 3000 на вывод, хот приложение их считаю самым лучшим ( с поправкой на хождение p2p), и если бы исправился - пользовал бы дальше, не смотря на мутность в отделениях и деловедении, эх,помянем...
P.S. ПУМБ кстати зарабатывает себе минус баллы за заказ в отделении и "вас тут не стояло" через 2-3 дня, вот не вру - три раза такая хрень, последние два выдали, без скандала, но все же - может, проблема что не на ближайшее время а на дату, но думаю, они тупо не заказывают, а исходят из окончаний депо
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:05
Так не получится- минимальный заказ 300 дол, а максимальный 2400. Поэтому разбивать нужно: 2300 + остальное.[/quote]В привате минимальный заказ НЕ 300 дол, я заказывал и получал 200 без проблем, возможно и 100 можно получить.
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:10
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Давно?
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:16
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:18
Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.[/quote]
По 2400 оформлял , на себя и на жену . 270 погоды не делает .[/quote]
чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?[/quote]
Можно и в другую банку . За 270 нет желания ходить , меньше 500 (онлайн) за раз не оформлял .
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:20
Родной сайт трындит, что и 50$ заказать можно Но это для избранных. У меня форма в Приват24 на менее 300 не согласна:
Сотку могут выдать просто так, без заказа. Но это, если повезёт.
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:24
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:30
kuzmich ето не лайф хак, а депозитное свойство согласно условий.
каждий месяц ви можете пополнить до 100% от сумми вклада.
Можно пориться в домашнем шмотье и обновить $ 2006 на новие и спать спокойно.
Главное в азарте не перелезть планку в 400К гривневого еквивалента
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