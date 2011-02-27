Додано: Пон 13 лют, 2023 20:14

Alien написав: flex123 написав: это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати

не так выразился - это мой список, с кем по возможности, не буду связыватьсяэто не есть какой-то критерий устойчивости банка или его доллараотдаваемости (хотя, про доллар, скорее, да), у меня, к сожалению, свободных денег на все 45+- банков не хватает((, поэтому могу выбиратьа причины попадания - самые разные, с т.з. другого - может вполне безобидные, а-ля "обидели мышку - написали в норку"как-то так:- тарифы и пенсы, имел смысл держать доллар, а больше незачем, никакх оборотов гривни на шару- шаринг инфы + любопытство: ох*еваю, когда у клиента, давно (до 2014 еще) закрывшего счета, светится обновленный в 2018-19 номер (из УБКИ так понимаю), хотя - на нале чуток осенью с женой ( у нее зарплатка) походили подработали 2-3 дня пока разница была на продажу и в обменку 40+-коп, но счета держать - нет- мутные тарифы, даже в карусели 4 мес поставили, а я забраковал когда смотрел на ОВГЗ (все бесплатно, но по факту и смежным счетам чуть ли не самый дорогой), и мутная собственность (тут конспирология, но перепетии банка слабо укладываются в эконом теории), банк может стать не нужным... + кажется приложения до сих пор нет нормального,- матерый совок + приложение+ тарифы, хотя я в кусре что немало его любят, но я до войны пару раз в два разных отделения пробовал (доллар положить) - не пошло,- забыл за что, по-моему, крипта или ФФ, где-то, в общем, поздоровались с мудаками,- "приходите завтра", я про забрать валюту + DCC лимит + списание с пустой (если не вообще залоченной) карты (за это черная метка вообще навсегда), кстати, Приват тоже за такое..., ну - на Привате негде пробы ставить...- тоже за местечковость и наебы, хотя кешбек итересным бывает, но все равно на всех не хватает внимания...т.е. это просто список предпочтений, а не какая-то абсолютная истина,+ не все даже происходило (слава Богу) со мной или родственниками,в целом со всеми можно работать и не обращать вниманииянапример, Глобус в г-носписке за загаживание (даже не порчу) кредистории своими записями (это помимо платного выхода или что там у него было, забыл уже), но если б не было выбора других - конверт бы положил...Форвард, кстати, тоже попал в г-но после 3000 на вывод, хот приложение их считаю самым лучшим ( с поправкой на хождение p2p), и если бы исправился - пользовал бы дальше, не смотря на мутность в отделениях и деловедении, эх,помянем...P.S. ПУМБ кстати зарабатывает себе минус баллы за заказ в отделении и "вас тут не стояло" через 2-3 дня, вот не вру - три раза такая хрень, последние два выдали, без скандала, но все же - может, проблема что не на ближайшее время а на дату, но думаю, они тупо не заказывают, а исходят из окончаний депо