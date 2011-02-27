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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 19:33

чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?[/quote]
Так не получится- минимальный заказ 300 дол, а максимальный 2400. Поэтому разбивать нужно: 2300 + остальное.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в привате мб попробовать лайф-хак, за несколько дней до окончания пополнить депо на 30$, тогда с карты для выплат в 1-й день снимаете 2400, в следующий 300.
30$ можно сунуть в терминал или "купить на карту" у кассира
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:14

  Alien написав:
  flex123 написав:это список "говнобанков". с которыми не стоит связываться под наши задачи
судячи з наявностi у списку КредитДнiпра - це таки список лайно-банкiв, бо якось не можу уявити щоб вказаний банк був для карусельщикiв серед тих з якими можливо працювати


не так выразился - это мой список, с кем по возможности, не буду связываться
это не есть какой-то критерий устойчивости банка или его доллараотдаваемости (хотя, про доллар, скорее, да), у меня, к сожалению, свободных денег на все 45+- банков не хватает((, поэтому могу выбирать

а причины попадания - самые разные, с т.з. другого - может вполне безобидные, а-ля "обидели мышку - написали в норку" :mrgreen:

как-то так:

Ощад - тарифы и пенсы, имел смысл держать доллар, а больше незачем, никакх оборотов гривни на шару

Приват - шаринг инфы + любопытство: ох*еваю, когда у клиента, давно (до 2014 еще) закрывшего счета, светится обновленный в 2018-19 номер (из УБКИ так понимаю), хотя - на нале чуток осенью с женой ( у нее зарплатка) походили подработали 2-3 дня пока разница была на продажу и в обменку 40+-коп, но счета держать - нет

КрДнепр - мутные тарифы, даже в карусели 4 мес поставили, а я забраковал когда смотрел на ОВГЗ (все бесплатно, но по факту и смежным счетам чуть ли не самый дорогой), и мутная собственность (тут конспирология, но перепетии банка слабо укладываются в эконом теории), банк может стать не нужным... + кажется приложения до сих пор нет нормального,

УкрГаз - матерый совок + приложение+ тарифы, хотя я в кусре что немало его любят, но я до войны пару раз в два разных отделения пробовал (доллар положить) - не пошло,

Скай - забыл за что, по-моему, крипта или ФФ, где-то, в общем, поздоровались с мудаками,

Моно - "приходите завтра", я про забрать валюту + DCC лимит + списание с пустой (если не вообще залоченной) карты (за это черная метка вообще навсегда), кстати, Приват тоже за такое..., ну - на Привате негде пробы ставить...

А-Банка - тоже за местечковость и наебы, хотя кешбек итересным бывает, но все равно на всех не хватает внимания...

т.е. это просто список предпочтений, а не какая-то абсолютная истина,
+ не все даже происходило (слава Богу) со мной или родственниками,
в целом со всеми можно работать и не обращать вниманиия

например, Глобус в г-носписке за загаживание (даже не порчу) кредистории своими записями (это помимо платного выхода или что там у него было, забыл уже), но если б не было выбора других - конверт бы положил... :mrgreen:

Форвард, кстати, тоже попал в г-но после 3000 на вывод, хот приложение их считаю самым лучшим ( с поправкой на хождение p2p), и если бы исправился - пользовал бы дальше, не смотря на мутность в отделениях и деловедении, эх,помянем... :mrgreen:

P.S. ПУМБ кстати зарабатывает себе минус баллы за заказ в отделении и "вас тут не стояло" через 2-3 дня, вот не вру - три раза такая хрень, последние два выдали, без скандала, но все же - может, проблема что не на ближайшее время а на дату, но думаю, они тупо не заказывают, а исходят из окончаний депо
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:05

  Oktawa написав:чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?

Так не получится- минимальный заказ 300 дол, а максимальный 2400. Поэтому разбивать нужно: 2300 + остальное.[/quote]В привате минимальный заказ НЕ 300 дол, я заказывал и получал 200 без проблем, возможно и 100 можно получить.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mogicanin1986 написав:я заказывал и получал 200 без проблем, возможно и 100 можно получить.

Давно?
https://prnt.sc/Gp5KrhuqbZLN
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:16

  Oktawa написав:чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?
Так не получится- минимальный заказ 300 дол, а максимальный 2400. Поэтому разбивать нужно: 2300 + остальное.

Можно заказать и менее 300 дол. Кассир обычно без вопросов продаст сумму до несколько сот дол. до ровного числа.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:18

Перше що приходить до думки це 2400+270 зняття в Приваті, а в Укргазі курс 37,68.[/quote]
По 2400 оформлял , на себя и на жену . 270 погоды не делает .[/quote]
чем плох вариант сходить 2 раза забрать - 240 и 270 потом еще?[/quote]
Можно и в другую банку . За 270 нет желания ходить , меньше 500 (онлайн) за раз не оформлял .
Frez
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:20

  mogicanin1986 написав:В привате минимальный заказ НЕ 300 дол, я заказывал и получал 200 без проблем, возможно и 100 можно получить.

Родной сайт трындит, что и 50$ заказать можно :mrgreen: Но это для избранных. У меня форма в Приват24 на менее 300 не согласна:
Зображення

Сотку могут выдать просто так, без заказа. Но это, если повезёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Citizen_D написав:Кассир обычно без вопросов продаст сумму до несколько сот дол.

Якщо вони є в касі.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:30

kuzmich ето не лайф хак, а депозитное свойство согласно условий.
каждий месяц ви можете пополнить до 100% от сумми вклада.
Можно пориться в домашнем шмотье и обновить $ 2006 на новие и спать спокойно.
Главное в азарте не перелезть планку в 400К гривневого еквивалента
Goodman
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