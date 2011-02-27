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Goodman написав:Дюрі-бачі Ето не наши методи , мне нужно било забрать 250$: - я в кассу пришел с 50$ , получил на руки 300$ - я за три дня до конца депо пополнил вклад на 50$ , в кассе забрал те же 300$
Три сотки по 50 поменял у валютчика, чтоби можно било каруселить.
І найпростіший метод. Якщо для зняття 250, можна замовити без проблем 300. Прийти забирати, в касі доплатите за покупку 50 і заберете спокійно 300.
ustinovse Н А В І Щ О мені купувати доллари по 40 , якщо в мене вони є по 37,45? Н А В І Щ О ????? Ради спортивного інтересу? То навіщо каруселити тоді. Хлопці, вивчайте закони мерфі - складні проблеми не мають простих наочних рішень.
mogicanin1986 написав:в январе этого года заказывал в приложении приват24 200 баксов и одобрили заявку. Сейчас проверить не могу, нет свободных доляров) скрин за какой месяц у вас?
Как в сообщении написано: 13 лют, 2023. А для проверки никакие доллары не нужны. Заявка создаётся вне зависимости от их наличия. Тут более важный момент: заказ в приложении и в веб Приват24 - это два разных способа. В приложении может и позволит меньше.