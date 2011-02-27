RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 627628629630631>
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:35

Дюрі-бачі Ето не наши методи , мне нужно било забрать 250$:
- я в кассу пришел с 50$ , получил на руки 300$
- я за три дня до конца депо пополнил вклад на 50$ , в кассе забрал те же 300$

Три сотки по 50 поменял у валютчика, чтоби можно било каруселить.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:37

  Goodman написав:Дюрі-бачі Ето не наши методи , мне нужно било забрать 250$:
- я в кассу пришел с 50$ , получил на руки 300$
- я за три дня до конца депо пополнил вклад на 50$ , в кассе забрал те же 300$

Три сотки по 50 поменял у валютчика, чтоби можно било каруселить.

І найпростіший метод. Якщо для зняття 250, можна замовити без проблем 300. Прийти забирати, в касі доплатите за покупку 50 і заберете спокійно 300.
ustinovse
 
Повідомлень: 66
З нами з: 28.10.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:39

  Дюрі-бачі написав:
  mogicanin1986 написав:я заказывал и получал 200 без проблем, возможно и 100 можно получить.

Давно? Посмотрел в приложении приват 24 получал 200 баксов 18 января этого года.
https://prnt.sc/Gp5KrhuqbZLN
mogicanin1986
 
Повідомлень: 56
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:41

ustinovse Н А В І Щ О мені купувати доллари по 40 , якщо в мене вони є по 37,45?
Н А В І Щ О ????? Ради спортивного інтересу? То навіщо каруселити тоді.
Хлопці, вивчайте закони мерфі - складні проблеми не мають простих наочних рішень.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5714
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:43

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:В привате минимальный заказ НЕ 300 дол, я заказывал и получал 200 без проблем, возможно и 100 можно получить.

Родной сайт трындит, что и 50$ заказать можно :mrgreen: Но это для избранных. У меня форма в Приват24 на менее 300 не согласна:
Зображення

Сотку могут выдать просто так, без заказа. Но это, если повезёт.
в январе этого года заказывал в приложении приват24 200 баксов и одобрили заявку. Сейчас проверить не могу, нет свободных доляров) скрин за какой месяц у вас?
mogicanin1986
 
Повідомлень: 56
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:47

To mustbe

У вас в таблице ТАС офлайн евро, мне в отделении не открыли, писал им в поддержку тоже сказали нельзя только онлайн!?
Alexkievukraine
 
Повідомлень: 8
З нами з: 04.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:50

  mogicanin1986 написав:в январе этого года заказывал в приложении приват24 200 баксов и одобрили заявку. Сейчас проверить не могу, нет свободных доляров) скрин за какой месяц у вас?

Как в сообщении написано: 13 лют, 2023. А для проверки никакие доллары не нужны. Заявка создаётся вне зависимости от их наличия.
Тут более важный момент: заказ в приложении и в веб Приват24 - это два разных способа. В приложении может и позволит меньше.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А замовити 300 і прийти забрати 200. Так не вийде?
Boundless
 
Повідомлень: 2024
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:02

  Дюрі-бачі написав:Моно - в А-банк взагалі не замовляє, Універсал тільки в 5 містах.


Через службу підтримки Моно прекрасно замовляє в А-банк. Конкретну суму, конкретний час та обране вами відділення.
SaimonWorld
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 08.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  SaimonWorld написав:Через службу підтримки Моно прекрасно замовляє в А-банк. Конкретну суму, конкретний час та обране вами відділення.

Тобто А-банк відшиває своїх клієнтів і не замовляє, а для Моно робить виключення і замовляє?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 29.07.22
Подякував: 42 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 627628629630631>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54846
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25845
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.