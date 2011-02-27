|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:13
Дюрі-бачі написав: SaimonWorld написав:
Через службу підтримки Моно прекрасно замовляє в А-банк. Конкретну суму, конкретний час та обране вами відділення.
Тобто А-банк відшиває своїх клієнтів і не замовляє, а для Моно робить виключення і замовляє?
А что не так? Сказано же, что Моня заказывает, а не А-банк. Выдаст ли по этому заказу А-банк денег - то уже другой и не существенный вопрос
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2865
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:14
moveton написав: mogicanin1986 написав:
в январе этого года заказывал в приложении приват24 200 баксов и одобрили заявку. Сейчас проверить не могу, нет свободных доляров) скрин за какой месяц у вас?
Как в сообщении написано: 13 лют, 2023. А для проверки никакие доллары не нужны. Заявка создаётся вне зависимости от их наличия.
Тут более важный момент: заказ в приложении и в веб Приват24 - это два разных способа. В приложении может и позволит меньше.
Заказывайте в приложении, если нужно 200, главное результат!Мне нет разницы чем пользоваться, в смартфоне есть возможность пользоваться веб версией приват24
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:16
Дюрі-бачі написав:
Тобто А-банк відшиває своїх клієнтів і не замовляє, а для Моно робить виключення і замовляє?
За своїх клієнтів не знаю, а клієнту Моно по коду видали рівно стільки, скільки замовляли. Хоча у касира були $ ще.
І запропонували заодно відкривати конверт-депо у них напряму. Не подумав запитати як вони своїм видають.
-
SaimonWorld
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 08.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:16
Boundless написав:
А замовити 300 і прийти забрати 200. Так не вийде?
не. оно смотрит по остаткам на картах и заканчивающимся депо, как я заметил, при создании заявки на выдачу валюты сумма ставится в "невидимый резерв", чтоб не могли наклепать кучу заявок, потом уже заявка подтверждается к выдаче на заказанный день
Востаннє редагувалось kuzmich
в Пон 13 лют, 2023 22:18, всього редагувалось 2 разів.
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 149
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:17
Дюрі-бачі написав: SaimonWorld написав:
Через службу підтримки Моно прекрасно замовляє в А-банк. Конкретну суму, конкретний час та обране вами відділення.
Тобто А-банк відшиває своїх клієнтів і не замовляє, а для Моно робить виключення і замовляє?
сладкая мечта
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5715
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 735 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:17
Boundless написав:
А замовити 300 і прийти забрати 200. Так не вийде?
Якщо 300 не буде на карті, то заявку не підтвердять, або треба щоб на день отримання грошей депозит закінчився.
Востаннє редагувалось mogicanin1986
в Пон 13 лют, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:20
mogicanin1986 написав: Boundless написав:
А замовити 300 і прийти забрати 200. Так не вийде?
Якщо 300 не буде на карті, то заявку не підтвердять.
все вірно, можна подати заявку , а підтвердження прийде ввечері перед днем видачі.
одна заявка - то ніщо, треба мати підтвердженя.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5715
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 735 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:29
SaimonWorld написав:
Хоча у касира були $ ще.
Коли в касі є $ то ніякі замовлення не потрібні, я ж кажу про ті випадки, коли в касі нічого нема, зокрема коли курс валюти в обмінниках суттєво росте.
Я вже розписував тут як я забирав конвертаційні Моно і А-банку. Останній А-банківський піду забирати на початку березня, тоді й побачу чи змінилось щось
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:45
Дюрі-бачі чому останній. Ви покидаєте цю богодельню карусель?
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5715
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 735 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:55
Приват.
Получается если предположим дело на 1550 дол. то заявку надо делать на 1500?
На 1660 я понял не пройдёт, даже если принести свой полтинник?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6233
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 687 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|54846
|
|
|5
|25845
|
|
|3
|6669
|
|