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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 628629630631>
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:14

  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:в январе этого года заказывал в приложении приват24 200 баксов и одобрили заявку. Сейчас проверить не могу, нет свободных доляров) скрин за какой месяц у вас?

Как в сообщении написано: 13 лют, 2023. А для проверки никакие доллары не нужны. Заявка создаётся вне зависимости от их наличия.
Тут более важный момент: заказ в приложении и в веб Приват24 - это два разных способа. В приложении может и позволит меньше.
Заказывайте в приложении, если нужно 200, главное результат!Мне нет разницы чем пользоваться, в смартфоне есть возможность пользоваться веб версией приват24
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:16

  Дюрі-бачі написав:Тобто А-банк відшиває своїх клієнтів і не замовляє, а для Моно робить виключення і замовляє?


За своїх клієнтів не знаю, а клієнту Моно по коду видали рівно стільки, скільки замовляли. Хоча у касира були $ ще.
І запропонували заодно відкривати конверт-депо у них напряму. Не подумав запитати як вони своїм видають.
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:16

  Boundless написав:А замовити 300 і прийти забрати 200. Так не вийде?

не. оно смотрит по остаткам на картах и заканчивающимся депо, как я заметил, при создании заявки на выдачу валюты сумма ставится в "невидимый резерв", чтоб не могли наклепать кучу заявок, потом уже заявка подтверждается к выдаче на заказанный день
Востаннє редагувалось kuzmich в Пон 13 лют, 2023 22:18, всього редагувалось 2 разів.
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:17

  Дюрі-бачі написав:
  SaimonWorld написав:Через службу підтримки Моно прекрасно замовляє в А-банк. Конкретну суму, конкретний час та обране вами відділення.

Тобто А-банк відшиває своїх клієнтів і не замовляє, а для Моно робить виключення і замовляє?

сладкая мечта
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:17

  Boundless написав:А замовити 300 і прийти забрати 200. Так не вийде?

Якщо 300 не буде на карті, то заявку не підтвердять, або треба щоб на день отримання грошей депозит закінчився.
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Пон 13 лют, 2023 22:20, всього редагувалось 1 раз.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:20

  mogicanin1986 написав:
  Boundless написав:А замовити 300 і прийти забрати 200. Так не вийде?

Якщо 300 не буде на карті, то заявку не підтвердять.

все вірно, можна подати заявку , а підтвердження прийде ввечері перед днем видачі.
одна заявка - то ніщо, треба мати підтвердженя.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  SaimonWorld написав:Хоча у касира були $ ще.

Коли в касі є $ то ніякі замовлення не потрібні, я ж кажу про ті випадки, коли в касі нічого нема, зокрема коли курс валюти в обмінниках суттєво росте.
Я вже розписував тут як я забирав конвертаційні Моно і А-банку. Останній А-банківський піду забирати на початку березня, тоді й побачу чи змінилось щось
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:45

Дюрі-бачі чому останній. Ви покидаєте цю богодельню карусель?
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:55

Приват.
Получается если предположим дело на 1550 дол. то заявку надо делать на 1500?
На 1660 я понял не пройдёт, даже если принести свой полтинник?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 23:11

Игорь Алексеевич 50+50 можно забрати наступного дня , або поповнити вклад заздалегідь
Goodman
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