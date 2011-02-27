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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лют, 2023 23:15
Дюрі-бачі в мене навпаки, аваль розчарування року .
сиділи на місці з 1996 року , пережили банкротство і бегство багатьох банків,
зібрали манатки і вже буде місяць, як їх нема - закрили відділення.
Добре що й не займався з ними, зараз була би головна біль.
Додано: Вів 14 лют, 2023 00:31
приват
Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь? Ни разу такого не делал, и ни разу не было, чтобы я пришёл получать свою пайку, а валюты в кассе не оказалось.
Я не очень люблю приват, но приходится с ним работать и по каруселе в том числе.
При всей не любви к нему валюта в кассе была всегда. Сегодня утром зашёл и получил очередную пайку без малейших проблем.
P.S. Ещё сегодня получал пайку в УБИБ. Девочки подготовили документы заранее, чтобы не было проблем с отключением света. Выдали 2710 долларами без всяких намёков, что 10 долларов нет.
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