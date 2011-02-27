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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 23:12

Goodman не сподобалося мені як видає Поніс гроші в ТАС і Аваль.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 23:15

Дюрі-бачі в мене навпаки, аваль розчарування року .
сиділи на місці з 1996 року , пережили банкротство і бегство багатьох банків,
зібрали манатки і вже буде місяць, як їх нема - закрили відділення.
Добре що й не займався з ними, зараз була би головна біль.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 00:31

приват

Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь? Ни разу такого не делал, и ни разу не было, чтобы я пришёл получать свою пайку, а валюты в кассе не оказалось.
Я не очень люблю приват, но приходится с ним работать и по каруселе в том числе.
При всей не любви к нему валюта в кассе была всегда. Сегодня утром зашёл и получил очередную пайку без малейших проблем.
P.S. Ещё сегодня получал пайку в УБИБ. Девочки подготовили документы заранее, чтобы не было проблем с отключением света. Выдали 2710 долларами без всяких намёков, что 10 долларов нет.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 07:16

deneg net Україна велика. Ви можете з абсолютною впевненістю сказати що стан справ з забезпеченістю валютою однаковий у відділеннях привату на умовному Подолі та в умовному Мухосранську? Очевидно ж що є відділення де можуть бути і власні надходження достатні для забезпечення потреб клієнтів, а є такі де єдиним джерелом валюти є лише інкасація яка їде за 200-300 км і буває в кращому випадку 1 раз на тиждень. От щоб банк розумів у які саме такі відділення і коли треба завезти валюту - банк і створив систему приймання заявок готівки. Бо абсолютно неможливо забезпечити щоденну наявність валюти абсолютно у всіх відділеннях такої розгалуженої мережі мережі банку в таких обсягах, що в будь яке з них будь коли прийшла будь яка фізична особа і зняла валюти стільки скільки їй потрібно (в межах ліміту НБУ). Тому якщо у вашому відділенні немає проблем з готівковою валютою мабуть варто просто насолоджуватись зручністю цього моменту. А здивування на кшталт навіщо те замовлення я і так завжди знімаю валюту без замовлення на мій погляд тут зайве. Ситуація на жаль може змінюватись і не завжди у позитивному напрямку. Не приведи господи якийсь прильот і у зачиненому відділенні вже точно ніхто нічого не зніме. Тому бережімо ті зручності які нам доступні та шануймо тих людей які їх позбавлені
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 07:37

deneg net це як друг мені казав: про які графіки вимкнення світла всі говорять? В мене ніколи не виникають
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 08:22

  mogicanin1986 написав:
  moveton написав:
  mogicanin1986 написав:в январе этого года заказывал в приложении приват24 200 баксов и одобрили заявку. Сейчас проверить не могу, нет свободных доляров) скрин за какой месяц у вас?

Как в сообщении написано: 13 лют, 2023. А для проверки никакие доллары не нужны. Заявка создаётся вне зависимости от их наличия.
Тут более важный момент: заказ в приложении и в веб Приват24 - это два разных способа. В приложении может и позволит меньше.
Заказывайте в приложении, если нужно 200, главное результат!Мне нет разницы чем пользоваться, в смартфоне есть возможность пользоваться веб версией приват24
Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.
mogicanin1986
 
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