Додано: Вів 14 лют, 2023 07:16

deneg net Україна велика. Ви можете з абсолютною впевненістю сказати що стан справ з забезпеченістю валютою однаковий у відділеннях привату на умовному Подолі та в умовному Мухосранську? Очевидно ж що є відділення де можуть бути і власні надходження достатні для забезпечення потреб клієнтів, а є такі де єдиним джерелом валюти є лише інкасація яка їде за 200-300 км і буває в кращому випадку 1 раз на тиждень. От щоб банк розумів у які саме такі відділення і коли треба завезти валюту - банк і створив систему приймання заявок готівки. Бо абсолютно неможливо забезпечити щоденну наявність валюти абсолютно у всіх відділеннях такої розгалуженої мережі мережі банку в таких обсягах, що в будь яке з них будь коли прийшла будь яка фізична особа і зняла валюти стільки скільки їй потрібно (в межах ліміту НБУ). Тому якщо у вашому відділенні немає проблем з готівковою валютою мабуть варто просто насолоджуватись зручністю цього моменту. А здивування на кшталт навіщо те замовлення я і так завжди знімаю валюту без замовлення на мій погляд тут зайве. Ситуація на жаль може змінюватись і не завжди у позитивному напрямку. Не приведи господи якийсь прильот і у зачиненому відділенні вже точно ніхто нічого не зніме. Тому бережімо ті зручності які нам доступні та шануймо тих людей які їх позбавлені