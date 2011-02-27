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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 лют, 2023 23:15
Дюрі-бачі в мене навпаки, аваль розчарування року .
сиділи на місці з 1996 року , пережили банкротство і бегство багатьох банків,
зібрали манатки і вже буде місяць, як їх нема - закрили відділення.
Добре що й не займався з ними, зараз була би головна біль.
Додано: Вів 14 лют, 2023 00:31
приват
Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь? Ни разу такого не делал, и ни разу не было, чтобы я пришёл получать свою пайку, а валюты в кассе не оказалось.
Я не очень люблю приват, но приходится с ним работать и по каруселе в том числе.
При всей не любви к нему валюта в кассе была всегда. Сегодня утром зашёл и получил очередную пайку без малейших проблем.
P.S. Ещё сегодня получал пайку в УБИБ. Девочки подготовили документы заранее, чтобы не было проблем с отключением света. Выдали 2710 долларами без всяких намёков, что 10 долларов нет.
Додано: Вів 14 лют, 2023 07:16
deneg net Україна велика. Ви можете з абсолютною впевненістю сказати що стан справ з забезпеченістю валютою однаковий у відділеннях привату на умовному Подолі та в умовному Мухосранську? Очевидно ж що є відділення де можуть бути і власні надходження достатні для забезпечення потреб клієнтів, а є такі де єдиним джерелом валюти є лише інкасація яка їде за 200-300 км і буває в кращому випадку 1 раз на тиждень. От щоб банк розумів у які саме такі відділення і коли треба завезти валюту - банк і створив систему приймання заявок готівки. Бо абсолютно неможливо забезпечити щоденну наявність валюти абсолютно у всіх відділеннях такої розгалуженої мережі мережі банку в таких обсягах, що в будь яке з них будь коли прийшла будь яка фізична особа і зняла валюти стільки скільки їй потрібно (в межах ліміту НБУ). Тому якщо у вашому відділенні немає проблем з готівковою валютою мабуть варто просто насолоджуватись зручністю цього моменту. А здивування на кшталт навіщо те замовлення я і так завжди знімаю валюту без замовлення на мій погляд тут зайве. Ситуація на жаль може змінюватись і не завжди у позитивному напрямку. Не приведи господи якийсь прильот і у зачиненому відділенні вже точно ніхто нічого не зніме. Тому бережімо ті зручності які нам доступні та шануймо тих людей які їх позбавлені
Додано: Вів 14 лют, 2023 07:37
deneg net це як друг мені казав: про які графіки вимкнення світла всі говорять? В мене ніколи не виникають
Додано: Вів 14 лют, 2023 08:22
Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.
Додано: Вів 14 лют, 2023 09:57
Востаннє редагувалось AndriyQ в Вів 14 лют, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 14 лют, 2023 10:43
Кручу карусель в Привате и Укргазбанке. Забирал по предварительному заказу всегда без проблем. В Укргазбанке звонил на пару дней в отделение, Приват - через Приват24. Евро с "франклинами" выдавали как из-под станка. Киев.
Додано: Вів 14 лют, 2023 11:53
deneg net рассуждения о том в каком банке дают без предзаказа полностью бесполезные, как и какими купюрами какого года выдают бабки. Разговор ни о чем, заранее скинул заказ в банку, в нужный день гарантировано сумма есть к выдаче а не как лох проехал потратил кучу времени и бенза, а бабок нет без предзаказа
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:10
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