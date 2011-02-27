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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:45
По замовленню валюти в Райфі під конверт у червоній зоні уточнена інформація така: замовляти за два дні до закінчення депо можна - але безпосередньо у відділенні. Телефон не дають. Замовити на себе та родича можна. По замовленню готівку видали практично всю суму (кратну 10$). Не синіми але якісними доларами попереднього зразка. Якщо вклад був на максимально можливу суму 2734,58 то за рахунок 6 центів відсотків гривневий еквівалент перевищить по сумі до видачі на пару гривень ліміт НБУ в 100к і всю суму під ноль отримати цього дня не вдасться
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Alien
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