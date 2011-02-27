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Додано: Вів 14 лют, 2023 12:45
По замовленню валюти в Райфі під конверт у червоній зоні уточнена інформація така: замовляти за два дні до закінчення депо можна - але безпосередньо у відділенні. Телефон не дають. Замовити на себе та родича можна. По замовленню готівку видали практично всю суму (кратну 10$). Не синіми але якісними доларами попереднього зразка. Якщо вклад був на максимально можливу суму 2734,58 то за рахунок 6 центів відсотків гривневий еквівалент перевищить по сумі до видачі на пару гривень ліміт НБУ в 100к і всю суму під ноль отримати цього дня не вдасться
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:48
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А тим часом, курс вже впав до 39,75.
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:52
Суми менше 300 можна отримати без замовлення
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