Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
По замовленню валюти в Райфі під конверт у червоній зоні уточнена інформація така: замовляти за два дні до закінчення депо можна - але безпосередньо у відділенні. Телефон не дають. Замовити на себе та родича можна. По замовленню готівку видали практично всю суму (кратну 10$). Не синіми але якісними доларами попереднього зразка. Якщо вклад був на максимально можливу суму 2734,58 то за рахунок 6 центів відсотків гривневий еквівалент перевищить по сумі до видачі на пару гривень ліміт НБУ в 100к і всю суму під ноль отримати цього дня не вдасться
mogicanin1986 написав:Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.
mogicanin1986 написав:Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.
Суми менше 300 можна отримати без замовлення
Якщо кассир видасть, а то скаже нема і біжи до іншого відділення(
mogicanin1986 написав:Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.
Суми менше 300 можна отримати без замовлення
Якщо кассир видасть, а то скаже нема і біжи до іншого відділення(