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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 12:45

По замовленню валюти в Райфі під конверт у червоній зоні уточнена інформація така: замовляти за два дні до закінчення депо можна - але безпосередньо у відділенні. Телефон не дають. Замовити на себе та родича можна. По замовленню готівку видали практично всю суму (кратну 10$). Не синіми але якісними доларами попереднього зразка. Якщо вклад був на максимально можливу суму 2734,58 то за рахунок 6 центів відсотків гривневий еквівалент перевищить по сумі до видачі на пару гривень ліміт НБУ в 100к і всю суму під ноль отримати цього дня не вдасться
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А тим часом, курс вже впав до 39,75.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:52

  mogicanin1986 написав:Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.

Суми менше 300 можна отримати без замовлення
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:43

  sergey_sryvkin написав:
  mogicanin1986 написав:Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.

Суми менше 300 можна отримати без замовлення
Якщо кассир видасть, а то скаже нема і біжи до іншого відділення(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:56

  Snower написав:А тим часом, курс вже впав до 39,75.


нехай,
хочу чтобы к Июлю 2024 был 36, а лучше 28,
ОВДП закончатся, хорошо бы выйти в ноль или заработать по итогу
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:54

  mogicanin1986 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  mogicanin1986 написав:Проверил сейчас:действительно в мобильном приложении тоже минималка для заказа стала 300 доларов( Походу приват решил отсеять владельцев маленьких сумм. Как один из вариантов: перед снятием можно донести им сотню баксов и снять триста. Все течет и изменяется,, к сожалению не всегда в лучшую сторону.

Суми менше 300 можна отримати без замовлення
Якщо кассир видасть, а то скаже нема і біжи до іншого відділення(
Ось і отзив на мінфіні за мінімалку в приваті https://minfin.com.ua/company/privatban ... /#comments
mogicanin1986
 
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