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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:25
Игорь Алексеевич написав:
Остаётся только один вопрос... - почему через гор.линию нельзя сделать заказ, а нужно обяз.ехать в отделение???
Як менi пояснили - у них у вiддiленнях наразi нема мiських телефонiв - тi апарати, що стоять на робочих мiсцях працiвникiв - це внутрiшньо банкiвський зв'язок - на кшталт системи Meridian - з них можна зателефонувати у будь-яке вiддiлення банку в будь-якому мiстi "неньки", з нього можна зателефонувати на мiсцевi та мобiльнi мережi (номер скорiше за все визначиться як столичного регiону) - але вхiднi дзвiнки з мiсцевих телефоних чи мобiльних мереж на них неможливi. Усе це наслiдок рiзних оптимiзацiй витрат у банку ;(.
Ну а особистi мобiльнi вони давати не зобов'язанi
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