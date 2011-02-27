RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 631632633634>
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:16

  Игорь Алексеевич написав:Остаётся только один вопрос... - почему через гор.линию нельзя сделать заказ, а нужно обяз.ехать в отделение???

Чтобы по дороге получить повестку :D
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Остаётся только один вопрос... - почему через гор.линию нельзя сделать заказ, а нужно обяз.ехать в отделение???

Як менi пояснили - у них у вiддiленнях наразi нема мiських телефонiв - тi апарати, що стоять на робочих мiсцях працiвникiв - це внутрiшньо банкiвський зв'язок - на кшталт системи Meridian - з них можна зателефонувати у будь-яке вiддiлення банку в будь-якому мiстi "неньки", з нього можна зателефонувати на мiсцевi та мобiльнi мережi (номер скорiше за все визначиться як столичного регiону) - але вхiднi дзвiнки з мiсцевих телефоних чи мобiльних мереж на них неможливi. Усе це наслiдок рiзних оптимiзацiй витрат у банку ;(.
Ну а особистi мобiльнi вони давати не зобов'язанi
Alien
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 12.01.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:39

  Игорь Алексеевич написав:
  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:Райф.
Есть вопрос по горячке - почему она не может ,...........
дать тел. отделения??? ,

РАЙФФАЙЗЕН БАНК м. Запоріжжя, проспект Соборний, 176 380503223087

Я знаю все адреса отделений


  Игорь Алексеевич написав:,
Пришлось ехать в отделение и делать там заказ на получение.
,
J
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь?


Речь идет не только о каруселях , а и о плановом обмене купюр на новие , номер в номер. Только предзаказ - привезут новие , номера подряд.
С "прихода" не нужни. Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017,
Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 20:51

  Goodman написав:
  deneg net написав:Господа, я чего-то не вкурю. О каком предварительном заказе у привата идёт речь?


Речь идет не только о каруселях , а и о плановом обмене купюр на новие , номер в номер. Только предзаказ - привезут новие , номера подряд.
С "прихода" не нужни. Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017,
Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$

Ого вы завернули.
Никто вам новые везти не будет. У нас в страну банкноты долларов почти все завозит пумба. Везут то, что есть, а не по вашему желанию. Их монопольное положение позволяет диктовать условия на этом рынке.
А отсекать ватный кэш невозможно, потому что пострадают не только они. Это вам не совок с павловской реформой.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  deneg net написав:Ого вы завернули.
Никто вам новые везти не будет.

Вам вислать на мило хрустяшки номер в номер? Все везется.
Приват, ето как суп из кота, не все умеют его готовить, оттого и плюются на примат.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:12

  Goodman написав:Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017,
Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$

Про всякие доллары слышал: канадские, австралийские и др., но вот, чтобы руzzкие... Что до омериканских, то Омерика до сих пор признаёт законным платёжным средством свои доллары любого года выпуска. Чтобы 2006 ода перестали признаваться понадобится мировая катастрофа такого масштаба, что уже будет без разницы какого года у тебя бумажки.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2871
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:16

moveton не усугубляйте , валютние бариги , опосля $ туризма , когда им пачками везли новие , воротятся от старья.
- пятнишко - нет
- потертая - нет
- пописанная - нет
- замятая - нет
обновляемся до 2017 года
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:21

Goodman
фрс успела переписать номера "русских" купюр ?
wolfus
 
Повідомлень: 10
З нами з: 30.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 21:28

  Goodman написав:
  deneg net написав:Ого вы завернули.
Никто вам новые везти не будет.

Вам вислать на мило хрустяшки номер в номер? Все везется.
Приват, ето как суп из кота, не все умеют его готовить, оттого и плюются на примат.

Я вам такие же могу прислать. Вопрос в том, что выдают купюры какие привезут, а не по вашему желанию или заказу
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 631632633634>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Doda і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 54857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25847
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (183)
14.02.2023 21:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.