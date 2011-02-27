Чтобы по дороге получить повестку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:16
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:25
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Як менi пояснили - у них у вiддiленнях наразi нема мiських телефонiв - тi апарати, що стоять на робочих мiсцях працiвникiв - це внутрiшньо банкiвський зв'язок - на кшталт системи Meridian - з них можна зателефонувати у будь-яке вiддiлення банку в будь-якому мiстi "неньки", з нього можна зателефонувати на мiсцевi та мобiльнi мережi (номер скорiше за все визначиться як столичного регiону) - але вхiднi дзвiнки з мiсцевих телефоних чи мобiльних мереж на них неможливi. Усе це наслiдок рiзних оптимiзацiй витрат у банку ;(.
Ну а особистi мобiльнi вони давати не зобов'язанi
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:39
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:45
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Речь идет не только о каруселях , а и о плановом обмене купюр на новие , номер в номер. Только предзаказ - привезут новие , номера подряд.
С "прихода" не нужни. Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017,
Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$
Додано: Вів 14 лют, 2023 20:51
Ого вы завернули.
Никто вам новые везти не будет. У нас в страну банкноты долларов почти все завозит пумба. Везут то, что есть, а не по вашему желанию. Их монопольное положение позволяет диктовать условия на этом рынке.
А отсекать ватный кэш невозможно, потому что пострадают не только они. Это вам не совок с павловской реформой.
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:12
Про всякие доллары слышал: канадские, австралийские и др., но вот, чтобы руzzкие... Что до омериканских, то Омерика до сих пор признаёт законным платёжным средством свои доллары любого года выпуска. Чтобы 2006 ода перестали признаваться понадобится мировая катастрофа такого масштаба, что уже будет без разницы какого года у тебя бумажки.
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:16
moveton не усугубляйте , валютние бариги , опосля $ туризма , когда им пачками везли новие , воротятся от старья.
- пятнишко - нет
- потертая - нет
- пописанная - нет
- замятая - нет
обновляемся до 2017 года
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:28
Я вам такие же могу прислать. Вопрос в том, что выдают купюры какие привезут, а не по вашему желанию или заказу
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