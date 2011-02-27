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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 лют, 2023 21:51
deneg net для того и каруселим, чтоби получить желаемое.
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Goodman
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Додано: Вів 14 лют, 2023 23:02
deneg net написав: Goodman написав:
Речь идет не только о каруселях , а и о плановом обмене купюр на новие , номер в номер. Только предзаказ - привезут новие , номера подряд.
С "прихода" не нужни. Пора уже избавляться от 2006 года и переходить на 2017,
Омерика в любой момент может отсечь руzzкие $$
Ого вы завернули.
Никто вам новые везти не будет. У нас в страну банкноты долларов почти все завозит пумба
. Везут то, что есть, а не по вашему желанию. Их монопольное положение позволяет диктовать условия на этом рынке.
А отсекать ватный кэш невозможно, потому что пострадают не только они. Это вам не совок с павловской реформой.
Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ?
Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
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citramon
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Додано: Вів 14 лют, 2023 23:13
citramon написав:
Откуда у вас такая информация по поводу ПУМБ , которую постоянно повторяете на этом форуме ?
Основной поставщик банкнот в Украину - это Райффайзен
Помню в карантин была проблема с наличкой, в БИСе мне сказали самолет с баксами не прилетал, надо ждать.
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Proofy
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